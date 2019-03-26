Руководителя Silmet сняли с должности

Американская фирма-собственник освободила от занимаемой должности долгосрочного руководителя NPM Silmet, занимающегося с Силламяэ обработкой редкоземельных металлов, Сигне Каськ, пишет Postimees.
«Настоящим сообщаем, что госпожа Сигне Каськ и Neo Performance Materials достигли дружеской договоренности, что Сигне покидает пост исполнительного директора и члена правления NPM Silmet», - говорится в письме, разосланном недавно партнерам и работникам.
Сигне Каськ отработала на предприятии восемь лет.
Предприятие также сообщило, что в ближайшие месяцы будет активно искать нового исполнительного директора. До тех пор фирмой будет управляющий комитет, в который входит Джефф Хоган (C&O), Франк Тиммерман (редкие металлы) и несколько членов правления Silmet. Кроме того, Neo назначил Дуга Макиннеса исполняющим обязанности исполнительного директора и членом комитета.
Макиннес, по информации NPM, будет проводить на предприятии по несколько недель каждый месяц и «активно заниматься повседневным управлением и проектами стратегических приоритетов и экономии расходов». Сейчас он является исполнительным руководителем производственного подразделения Neo, находящегося в Таиланде.
Фирма-собственник Silmet не выполнила перед Эстонией взятое на себя обязательство вывести за границу возникшие в качестве производственных отходов радиоактивные отходы. В данный момент на территории Silmet находятся 600 тонн отходов, содержащих уран и торий. От плана смешивать эти отходы со сланцевой золой и использовать получившийся в результате зольный камень для строительства причалов в Силламяэскому порту, предприятие отказалось.