В полицию сообщили, что в Тарту напали на темнокожего молодого человека

В понедельник около полудня полиция получила сообщение от человека, который якобы видел, как в Тарту на улице Юликооли четверо говоривших по-эстонски мужчин среднего возраста неподобающим образом высказывались в адрес темнокожего молодого человека и даже пытались его толкать, пишет Tartu Postimees.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк заверила издание, что полиция тут же попыталась проверить информацию при помощи уличных камер, на место был отправлен и патруль. Поскольку все участники инцидента к этому времени уже отправились своей дорогой, стражам порядка не удалось никого найти на месте предполагаемого происшествия.
Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция начала производство по статье о нарушении общественного порядка.
По словам Вирк, у полиции нет оснований сомневаться в утверждениях заявителя, и его слова в дальнейшем расследовании будут являться первым доказательством.
И хотя само происшествие на камеры не попало, как сказала Викр, можно зафиксировать ряд других доказательств, и полиция этим сейчас занимается. В числе прочего сейчас пытаются установить контакт с участниками событий, а также с другими возможными свидетелями.
Руководитель Тартуского отделения полиция Вейко Ярва добавил, что полиция зафиксировала описания назвавшегося свидетелем человека и связалась с Тартуским университетом, чтобы выяснить, идет ли речь об их студенте: «В то же время полиция активно занимается дополнительным анализом видеозаписей, а также ищет очевидцев, чтобы установить участников происшествия и другие обстоятельства».
«В происшествиях, когда кто-то вербально или физически нападает на человека, в любом случае нужно незамедлительно сообщить в полицию, - советует Ярва. – В каждом случае полиция исходит из конкретных обстоятельств. Мы оцениваем, есть ли основания для начала производства, например, по статьям о нанесении телесных повреждений или угрозах. Оскорбления недопустимы, и в этом случае полиция может начать производство по статье о нарушении общественного порядка», - сказал полицейский.
Если кто-то был свидетелем данного инцидента или обладает какой-то иной информацией, которая может помочь установить участников событий, полиция просит сообщить об этом по телефону 730 8688 или написать по адресу электронной почты mati.valtna@politsei.ee.