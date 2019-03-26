Rus.Postimees.eeЗа рубежомЕвропарламент разрешил странам ЕС не переводить стрелкиЕвропарламент разрешил странам ЕС не переводить стрелкиBBC News Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии26 марта 2019, 15:52Будильник. Снимок иллюстративныйФОТО: SCANPIXДепутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательный переход на летнее время.С 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год - на час вперед весной и на час назад осенью.В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу - и 84% респондентов высказались против перевода стрелок.Каковы плюсы и минусы перехода на летнее время?Переход на летнее время в ЕС является обязательным с 2001 года и направлен на улучшение работы внутреннего рынка и снижение затрат на электроэнергию. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииевропарламентесстрелкичасы