Утверждалось, что меньшее количество временных различий облегчит трансграничную торговлю и поездки в ЕС.

Но экономия энергии оказалась незначительной, а ряд основных торговых партнеров ЕС, в том числе Китай, Россия и Турция, на летнее время уже не переходят. Кроме того, научные исследования показали, что смена часов негативно сказывается на здоровье людей.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что «когда закон ЕС заставляет европейцев дважды в год переводить стрелки, никто не аплодирует».

Больше всего противников перехода на летнее время в северных странах, где продолжительность светового дня сильно меняется на протяжении года. Например, в Финляндии в июне световой день продолжается 18,5 часов, а в декабре он длится всего пять с половиной часов. Для сравнения: в Греции эти цифры составляют 14,5 и 9,3 часа соответственно.

Часовые пояса в странах ЕС

Вне летнего времени страны ЕС делятся на три часовых пояса:

Время по Гринвичу: Великобритания, Ирландия, Португалия

Центральноевропейское время (плюс час к времени по Гринвичу): 17 стран

Восточноевропейское время (плюс два часа к времени по Гринвичу): восемь стран

Россия и другие

В феврале 2011 года президент России Дмитрий Медведев объявил о решении отменить ежегодный перевод часов. Осенью 2011 года страна не стала переходить на зимнее время - и летнее осталось в качестве постоянно действующего.

Три года спустя, 26 октября 2014 года, постоянное летнее время, действовавшее с 2011 года, было отменено и заменено на постоянное зимнее, которое примерно для половины регионов России соответствовало времени своего географического часового пояса.

Все регионы перевели часы на час назад. Исключением стали Удмуртия, Самарская и Кемеровская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ - их тогда перевели в другие часовые пояса.

В северном полушарии переход на летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле.

В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие республики Советского Союза.