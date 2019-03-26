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  • Кальюлайд: если EKRE и центристы создадут коалицию, Кылварт может стать мэром Таллинна

Кальюлайд: если EKRE и центристы создадут коалицию, Кылварт может стать мэром Таллинна

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Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

По словам старейшины столичного района Пыхья-Таллинн и одного из самых популярных политиков Центристской партии Раймонда Кальюлайда, если переговоры центристов о создании правительства с Консервативной народной партией (EKRE) и «Отечества» увенчаются успехом, то мэром Таллинна для успокоения русскоязычных избирателей назначат Михаила Кылварта.

«Конечно, есть разные слухи и теории о том, что если будет создана коалиция с EKRE, мэр Таллинна Таави Аас станет министром, а на его место двигается Михаил Кылварт. Естественно, для русскоязычной общины это будет шаг в их сторону, который они примут весьма позитивно», - цитирует Кальюлайда, выступившего в передаче «Особый взгляд» на радиостанции «Радио 4», портал Rus.ERR.

По его мнению, зафиксированное последним опросом падение рейтинга Центристской партии объясняется именно попыткой создать правительство с консерваторами, которое не нравится многим избирателям центристов: «Я думаю, что причина в этих переговорах, в решении пойти на эти переговоры (с EKRE и „Отечество“ - прим. ред.)».

Кальюлайд добавил, что даже если такое правительство будет создано, оно будет находиться в постоянном кризисе из-за решений и высказываний политиков EKRE, а центристы в результате могут потерять контроль над местным самоуправлением в Таллинне.

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