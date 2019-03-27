Завершено расследование убийства ради квартиры: убийцы хотели сдавать жилье внаем

Как сообщила Onliner официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, до совершения тяжкого преступления компания несколько дней кряду употребляла алкогольные напитки в квартире потерпевшей, 28-летней витебчанки. Кроме нее в квартире находились два парня и две девушки от 21 до 24 лет. Гости периодически издевались над погибшей, а после решили избавиться от нее.

Гости пригласили хозяйку квартиры на природу, предварительно купив лопату. Добравшись на такси в один из населенных пунктов Лиозненского района, молодые люди направилась в лесной массив, где продолжили распивать спиртное. После чего нанесли удары потерпевшей лопатой и закопали тело в лесу. Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшей наступила в результате комбинированной механической асфиксии от сдавления груди и живота, закрытия носа и рта землей.

Также в ходе следствия подтвердилось намерение обвиняемых сдавать квартиру потерпевшей внаем. На одном из интернет-ресурсов было обнаружено объявление, которое обвиняемые успели разместить после совершения преступления.

Как оказалось, в милицию о совершенном преступлении заявила сама же преступница. Обвиняемые были задержаны. В ходе следственных мероприятий вскрылись и другие преступления, совершенные молодыми людьми. Вот, в чем обвиняется 21-летний парень, убивший знакомую:

ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь (изготовление, хранение с целью распространения, распространение, публичная демонстрация порнографических материалов и изображений порнографического характера, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет);

ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злостное хулиганство),

ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь (грабеж),

ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище),

ст. 378 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).