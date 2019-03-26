"Мама, я жить не хочу": как насилие в школах приводит детей в отчаяние

(Имена школьников и учителей изменены)

Каспар - житель Латвии, ученик 5-го класса. Ему 12 лет. В первые три года отношения с одноклассниками были хорошими. Однако все поменялось в 4-м классе, когда детей разделили по тематическим направлениям. Новые одноклассники заметили, что Каспар отличается от них: у него лишний вес. Начались унижения и высмеивания.

"Его зажали в угол, отобрали телефон и ударили об пол, ребенок выбежал в истерике зимой на улицу, звонил мне, чтобы я приехала и забрала его из школы. Таких эпизодов было несколько", - в отчаянии рассказывает мать мальчика.

Говоря о защите со стороны руководства школы, женщина отмечает, что не почувствовала большой заинтересованности в разрешении данной ситуации. Мальчик чувствовал постоянный эмоциональный прессинг со стороны детей в школе.

"Снова было очередное издевательство. В классе кто-то дернул его за рубашку "ну, покажи, какой у тебя размер L или XL?". В один момент он просто сказал: мама, я не могу больше выдержать, я не хочу жить", - рассказывает женщина.

Эти слова она слышит от своего сына не в первый раз. Ситуацию усугубляет то, что многие одноклассники, которые раньше дружили с Каспаром, отвернулись от него и примкнули к агрессорам.

"Те, кто были друзьями, начали присоединяться к тем... и издеваться над Каспаром. Чтобы быть в одной компании, ведь там такие крутые парни", - отмечает мать мальчика.

А иногда слова о нежелании жить воплощаются в реальность. Так, согласно опубликованному исследованию "Самочувствие молодежи в странах Балтии",

В Латвии на 100 тыс жителей в возрасте от 15 до 19 лет жизнь самоубийством заканчивают 11 детей. В группе от 20 до 24 лет - 16 людей на 100 тыс.

Согласно информации Центра по профилактике и контролю заболеваний, с 2008 по 2017 год покончил с собой 41 ребенок в возрасте до 17 лет. Больше всего - это 16 и 17-летние подростки.

Насилие в кругу школьников - всегда актуальный вопрос

То, что насилие в школах становится все более актуальной проблемой порталу TVNET подтвердили в Госинспекции по защите прав детей (VBTAI).

24 марта закончилась акция "Я выбираю говорить". В ее рамках дети и подростки могли позвонить по телефону доверия и получить консультации в связи с моббингом. Это вид психологического террора, как в эмоциональном, так и физическом виде.

В первые два дня специалисты VBTAI провели 70 консультаций.

Вне рамок акции на телефон доверия VBTAI за год поступило около 400 звонков. Приблизительно 300 из них - связаны с эмоциональным насилием.

Директор департамента инспекции по поддержке семей с детьми Аманда Вея утверждает: новые данные свидетельствуют, что выросло число случаев насилия в дошкольных учреждениях. Оно и физическое и эмоциональное.