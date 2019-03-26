Айвар Сыэрд об экономике Эстонии: все плохо

Дела в финансовой сфере эстонского государства обстоят из рук вон плохо и неуемный рост расходов госбюджета чреват рисками для развития экономики страны в будущем, предупреждает председатель специальной парламентской комиссии по контролю над госбюджетом, реформист Айвар Сыэрд.
«Минус в госбюджете появился не случайно, это последствия безответственной и расхлябанной бюджетной политики правительства, завершающего свою работу. В прошлом году экономика, при поддержке мирового подъема экономики, росла быстрее, чем обещали прогнозы, сделанные на момент составления бюджета», - написал Сыэрд в рубрике мнений в Postimees.
По словам Сыэрда, рост поступлений потребительских кредитов был поддержан также и ростом цен, который в прошлом году опередил соответствующий процесс в еврозоне. Госбюджет получил одноразовое вливание от продажи акций Tallinna Sadam, которое было израсходовано за один год. Локомотивом роста цен был общественный сектор, в котором зарплаты росли быстрее, чем в частном секторе.
«Именно центральное правительство, то есть госбюджет, и был тем, кто привел кассу страны в минус. Местные самоуправления, например, при поддержке благоприятной экономической среды со своими бюджетами вышли в плюс. Неограниченный рост расходов госбюджета подстегивает экономический цикл и чреват рисками для развития экономики страны в будущем. Экономика сейчас менее всего нуждается в бюджетном дефиците», - отметил Сыэрд.
Сыэрд подверг критике министра финансов Тоомаса Тынисте за его заявления о том, что финансовые дела Эстонии в хорошем состоянии. «Непонятно, в каком информационном поле проживает министр Тынисте, который еще месяц назад утверждал, что госбюджет 2018 года был в профиците. В заблуждение вводит и его рассуждение о том, что вместо того, чтобы собирать резервы, надо было возвращать кредиты. На погашение кредита выделили всего два миллиона евро, это невероятная сумма. Если в прошлом году местные самоуправления сократили свою задолженность, то по данным статистики этого года долг центрального правительства вырос».
«Бюджет текущего года не согласован с экономическим циклом — рост экономики замедляется, а расходы госбюджета продолжают расти полным ходом. Еврокомиссия установила для Эстонии границу, чтобы она не увеличивала расходы госбюджета без поддержки ЕС более 4,9% в год. Однако в нынешнем госбюджете они растут на 6,5%. Замедление роста доходов от налогов было очевидно уже в поступлении налогов в январе», - отметил Сыэрд.
По оценке Сыэрда, финансовые дела Эстонии идут плохо: «В годы быстрого роста экономики бюджет пустили в минус, и сейчас мы видим, как при ускорении роста экономики вырос и минус в госбюджете».