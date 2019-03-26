Родители школьников недовольны: стоимость школьного питания давно пора пересмотреть

В Таллинне стоимость питания для одного ученика не менялась уже пять лет, чего не скажешь о стоимости жизни и зарплатах поваров, пишет RusERR.
Кормить таллиннского школьника разнообразной, качественной и сбалансированной пищей приходится за 1,34 евро. Члены попечительского совета Таллиннской реальной школы, то есть представители родителей, учеников и выпускников решили начать с городом дискуссию на тему стоимости школьных обедов и призвали принять в ней участие и другие школы.
По словам председателя попечительского совета Таллиннской реальной школы Мадиса Пятса, тема питания поднимается на каждом родительском собрании и приходится объяснять, что за такие деньги более качественное питание предложить невозможно. "Идет постоянный поиск более дешевых и менее качественных решений, так как зарплаты, коммунальные и другие расходы растут весьма быстрыми темпами", – констатировал Пятс.