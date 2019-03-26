Что вы нарушили, когда ремонтировали дачу? Многие улучшения в нарвских садоводствах делаются незаконно

“Вообще, если в доме нет печи - это большой плюс, потому что печь - дорогое удовольствие”, - говорит Марина Пент.

По словам Эллен Уускюла, требования к частному дому в черте города и к дачному дому - одинаковые.

“Если человек заказывает аудит, всегда есть риск, что в конце аудитор напишет в акте - снести”, - особо отмечает руководитель Отдела строительного надзора.

Дело в том, что некоторые дачные домики, которые были построены под Нарвой около 30 лет назад, уже ветхие, и аудитор не признает их использование безопасным.

Снести и построить заново можно, а заменить кровельное покрытие - нельзя

Из закона следует, что даже небольшие изменения, из-за которых дом перестает соответствовать изначальному проекту, недопустимы. Даже заменить кровельное покрытие нельзя, не изменив сначала проект и не пройдя для этого все согласования.

“У строения есть документация, по которому его построили. У человека есть полное право его ремонтировать по этой документации. Это называется замена на аналогичные материалы, - говорит Эллен Уускюла. - Вплоть до того, что можно снести и на этом же месте из таких же материалов снова возвести. Потому что закон не имеет обратной силы, и если сооружение по каким-то причинам не подходит под сегодняшние нормы, они не действуют. Но как только ты начинаешь что-то менять - это перестройка. Начинать перестройку нужно с корректировки проекта”.

По словам Марины Пент, строители, которые берутся за работы в дачных товариществах, часто убеждают домовладельцев, что для замены крыши проект не нужен, но это неправда.

Чиновники отмечают, что ограничения на дачное строительство и штрафы за нарушения были всегда, но, получив в собственность кусок земли, еще 30 лет назад дачники стали нарушать действовавшие тогда требования.

“У нас на большую часть товариществ есть старые планы застройки, с которых всё начиналось. Вы не представляете, как красиво! - замечает Эллен Уускюла. - Это была планировка - парные дома или в шахматном порядке, в некоторых даже было распределено, где кустики можно сажать. Сейчас такого нет, конечно. Но всё, что мы имеем сейчас - из-за того, что уже тогда люди решили - что хочу, то и делаю. Планировки “сломались” еще тогда”.

Кто-нибудь вывозит с дачи грязную воду?

Зачастую дачники изменяли назначение строений. Например, в планировке участка был указан сарай, а строили вместо него баню. Грязная вода из бани обычно сливалась просто в грунт - в закопанную емкость без дна.

“Стоки из бани нужно собирать в закрытую емкость, - говорит Марина Пент. - Даже по советским СНИПам емкости закапывались с дном. Был разработан даже их типовой проект”.

Всю грязную воду с дачного участка сейчас тем более требуется вывозить для утилизации на специальной ассенизаторской машине.