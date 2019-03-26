Раймонд Кальюлайд не пойдет в Европарламент с центристами

Критикующий решение Центристской партии начать переговоры по коалиции с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) старейшина Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд подтвердил, что он не будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент по списку Центристской партии, сообщает RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.
По словам Кальюлайда, его политическое будущее сейчас открыто, потому что он по-прежнему против создания совместного правительства с EKRE. Окончательное решение он примет тогда, когда будет готово новое коалиционное соглашение.
Договаривающиеся о создании коалиции пообещали подготовить текст коалиционного договора во второй половине недели, поскольку уже в субботу соберутся советы уполномоченных партий.
На выборах в Рийгикогу Кальюлайд занял третье место среди членов Центристской партии, набрав 7303 голоса.