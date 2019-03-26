Март и Мартин Хельме: экс-министры внутренних дел не различают фейковые новости

«Вызывает сожаление, что у нас двенадцать бывших министров внутренних дел, не умеющих различать фейковые новости или сознательно участвующих в их распространении, поднимая тем самым общественный градус», - сообщили Март и Мартин Хельме в своем ответе на обращение 12 бывших министров внутренних дел.

«Мы поддерживаем призыв бывших министров внутренних дел хранить суверенитет, стабильность и порядок в Эстонии. Жаль только, что свое критическое обращение они направили не по адресу», - отмечается в заявлении политиков от EKRE.

«Министры внутренних дел должны были отправить свое обращение Партии реформ и соцдемам, которые мобилизовали выстроенную ими за последние годы пищевую цепочку, чтобы разжечь в обществе истерию и провалить вышедшие уже на финишную прямую коалиционные переговоры», - подчеркнули оба Хельме.

«Все те, кто слушал вышедшую в воскресенье в эфир передачу «Поговорим о деле» и не ограничился смонтированным в компьютере интернет-троллем фейковым роликом, кто не поверил вырванной из контекста цитате в онлайн-медиа — те хорошо знают, что мы никого к насилию не призывали», - утверждают лидеры EKRE.

Март и Мартин Хельме утверждают, что в радиопередаче они обратили внимание на то, что в результате паники, раздутой соцдемами и Партией реформ люди могут выйти на улицы и достаточно будет только брошенной спички, чтобы произошел взрыв.

«Мы предостерегли обе эти партии от раздувания истерии. Это не угроза и не призыв к насилию. Наоборот, мы призвали людей не выходить на улицы», - подчеркнули оба Хельме.

Политики от EKRE призвали своих политических оппонентов и масс-медиа прекратить разжигание истерии и запугивание народа.

12 бывших глав МВД Эстонии выступили с обращением, в котором осудили угрозы уличными беспорядками со стороны политиков Консервативной народной партии (EKRE) Марта и Мартина Хельме, пишет Postimees.

«Несмотря на разное мировоззрение и разные политические решения мы как министры внутренних дел не можем одобрить ни один призыв, который может рассматриваться как разжигание или оправдание массовых беспорядков. Слово обладает в политике большой силой. Каждое слово нужно серьезно взвешивать, осознавая степень своей ответственности», - говорится в обращении.

Бывшие главы МВД выразили сомнения в том, что избиратели EKRE дали Марту и Мартину Хельме мандат на призывы людей к правонарушениям.

«Каждый политик должен знать, что его позиция требует зрелости в поступках и словах, а не запугивания и разжигания насилия, хотя бы даже косвенно», - говорится в совместном обращении.

«Угрозам бросить спичку в пороховую бочку и создать в обществе взрыв, если нынешние коалиционные переговоры потерпят поражение, нет места в ценностном пространстве Эстонии. Призывы к противостоянию противоречат государственным и национальным интересам Эстонии. Они разобщают, а не сплачивают общество. Мы слишком отчетливо помним по недавнему прошлому, к чему это может привести, как физически, так и психологически», - говорится в обращении.

Обращение подписали Калле Лаанет, Маргус Лейво, Тармо Лоодус, Лагле Парек, Ханно Певкур, Катри Райк, Мярт Раск, Эдгар Сависаар, Айн Сеппик, Рийво Синиярв, Олари Таал и Тоомас Варек.