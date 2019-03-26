Следующим президентом Банка Эстонии может стать Мадис Мюллер — совет центробанка во вторник на своем очередном заседании решил предложить президенту Керсти Кальюлайд рассмотреть кандидатуру Мюллера на пост главы Банка Эстонии.
Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба БЭ, отметив, что кандидатом на пост следующего президента центробанка совет финансового учреждения избрал Мюллера еще в феврале путем тайного голосования. Кандидат в президенты Банка Эстонии должен предварительно пройти контроль безопасности в Полиции безопасности (КаПо).
По сообщению банка, у Мюллера уже есть разрешение от КаПо иметь доступ к государственной тайне соответствующего уровня и проведение дополнительного контроля безопасности в отношении него не нужно.
Действующий президент Банка Эстонии Ардо Ханссон останется в должности до 6 июня этого года, а первым рабочим днем следующего президента центробанка будет уже 7 июня. В соответствии с законом, срок полномочий президента Банка Эстонии составляет семь лет, он избирается один раз.
В конце января этого года члены совета БЭ рассматривали кандидатуры Мадиса Мюллера, руководителя эстонского отделения Swedbank Роберта Китта и вице-канцлера Министерства финансов Мяртена Росса.
Президент Банка Эстонии является одновременно членом совета Европейского центробанка, напомнил Банк Эстонии.