Пеэп Петерсон: те, кто зарабатывает 500-700 евро, должны связаться с Кассой страхования от безработицы

Петерсон согласился с утверждением экономического аналитика SEB Михкеля Нестора о том, что с новшествами в коммерческой деятельности предприятия исчезают низкооплачиваемые рабочие места. "Наше сообщение заключается в том, что будут еще сокращения. В связи с этим мы сотрудничаем с Кассой страхования от безработицы. Люди, которые зарабатывает 500-700 евро, должны уже сейчас в качестве профилактической меры связаться с консультантом по карьере Кассы страхования от безработицы. Особенно, если они работают в производственном секторе. Если появятся еще новости о сокращениях и закрытии предприятий, то будет лучше, если вы уже начали готовиться к переменам", – сказал Петерсон. Он советует смотреть, какие курсы предлагает Касса страхования от безработицы.

На вопрос, в каком секторе могут быть сокращения, Петерсон ответил, что Союз профсоюзов обсуждал это с отраслевыми союзами и плохие новости могут ждать производственный сектор. "Прежде всего в секторе производства одежды. Также предприятия, специализирующиеся на электронике, которые направлены на низкооплачиваемую рабочую силу и которые не могут автоматизировать свое производство. Этим работникам точно нужно связаться с Кассой страхования от безработицы до того, как они потеряют работу из-за автоматизации или по другой причине", – подчеркнул он.

Петерсон также сказал, что часто работодатели не хотят отпускать людей на курсы, поскольку им нужны работники, но в данной ситуации очень важно, чтобы работник постоял за себя и предотвратил тяжелые времена. Он согласился и с тем, что более старому сотруднику со стажем в несколько десятилетий переучиваться сложнее, однако попробовать стоит.

"Мы пробовали направлять регулярно направлять людей на курсы. Например, водителям автобусов очень помогает то, что они должны каждые пять лет проводить неделю в школе. Сейчас не остается ничего другого, кроме как пойти по этой дороге. Никто же не хочет остаться дома. Когда будет эта досрочная пенсия? Сегодня в рабочих руках нуждаются и шанс найти новую должность выше, чем пару лет назад", – отметил он.

В случаях с Baltika и Sangar спорят, проблема в высоких издержках на рабочую силу или в устаревших бизнес-моделях. Петерсон подчеркнул, что быстрой рост зарплат был предсказуем. "Сейчас видно, что на предприятиях, которые пошли по пути дигитализации и автоматизации, все хорошо. В то же время, когда предприятие становится дигитализированным, части сотрудников приходится обращаться в Кассу страхования от безработицы, это также неизбежно, когда наступает экономический кризис. Итак, идите на консультации и думайте, какие могут быть новые возможности", – сказал Петерсон.