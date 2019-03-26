СМИ: в эстонском филиале Swedbank не выполнили обязательства по борьбе с отмыванием денег

По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, составители внутреннего отчета Swedbank пришли к заключению, что в эстонском филиале банк в существенной степени не выполнил своих обязательств по борьбе с отмыванием денег, передает Rus.ERR со ссылкой на Reuters.
Swedbank в свою очередь сообщил, что черновик отчета, с которым ознакомился телеканал SVT, добавлен к более широкому внешнему расследованию и также отправлен шведским властям.
"Установлены масштабные нарушения при выполнении обязательств по борьбе с отмыванием денег в эстонском филиале Swedbank", – цитирует SVT резюме отчета, составленного норвежским адвокатом.
Телеканал SVT сообщил и о том, что Swedbank, в отношении которого шведская и эстонская финансовые инспекции ведут общее расследование, разговаривал с клиентами с высоким риском отмывания денег и не рапортовал о подозрительных сделках и деятельности.
Swedbank также заявил, что продолжает тщательно анализировать информацию и сотрудничает как с внешними партнерами, так и с властями.