Вт, 26.03.2019
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  • СМИ: в эстонском филиале Swedbank не выполнили обязательства по борьбе с отмыванием денег

СМИ: в эстонском филиале Swedbank не выполнили обязательства по борьбе с отмыванием денег

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Swedbank.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, составители внутреннего отчета Swedbank пришли к заключению, что в эстонском филиале банк в существенной степени не выполнил своих обязательств по борьбе с отмыванием денег, передает Rus.ERR со ссылкой на Reuters.

Swedbank в свою очередь сообщил, что черновик отчета, с которым ознакомился телеканал SVT, добавлен к более широкому внешнему расследованию и также отправлен шведским властям.

"Установлены масштабные нарушения при выполнении обязательств по борьбе с отмыванием денег в эстонском филиале Swedbank", – цитирует SVT резюме отчета, составленного норвежским адвокатом.

Телеканал SVT сообщил и о том, что Swedbank, в отношении которого шведская и эстонская финансовые инспекции ведут общее расследование, разговаривал с клиентами с высоким риском отмывания денег и не рапортовал о подозрительных сделках и деятельности.

Swedbank также заявил, что продолжает тщательно анализировать информацию и сотрудничает как с внешними партнерами, так и с властями.

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