Участники коалиционных переговоров к вечеру вторника еще ни о чем не договорились

«Сближение состоялось, общих точек соприкосновения стало больше, однако ни по одной из тем до конца мы пока не дошли и ни одного вопроса не решили. Как обычно на переговорах, так и этот блок более сложных тем будет принят как одно целое, не по частям», — высказал свое мнение глава «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.