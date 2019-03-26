Участники коалиционных переговоров к вечеру вторника еще ни о чем не договорились

Продолжающие коалиционные переговоры Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и «Отечество» к вечеру вторника не достигли каких-либо конкретных договоренностей, передает ERR.
По данным портала, представители трех партий обсуждали вопросы продолжения или приостановки проекта Rail Balticа, сохранения или отмены Закона о совместном проживании, проект «Отечества» сделать вторую пенсионную ступень добровольной, подробности реформы в области юстиции.
Участвующие в переговорах политики не стали уточнять содержание дискуссий, но заверили, что переговоры идут нелегко и каких-либо договоренностей ко вторнику добиться не удалось.
«Сближение состоялось, общих точек соприкосновения стало больше, однако ни по одной из тем до конца мы пока не дошли и ни одного вопроса не решили. Как обычно на переговорах, так и этот блок более сложных тем будет принят как одно целое, не по частям», — высказал свое мнение глава «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.