В Финляндии мигрант получил срок за изнасилование 14-летней девочки

Уездный суд Оулу приговорил 22-летнего Абдулхади Бархум к двум годам и шести месяцам лишения свободы за изнасилование и сексуальную эксплуатацию с отягчающими обстоятельствами. Преступления были совершены в районе Туйра города Оулу в ноябре прошлого года, передает Yle.
Жертвой была 14-летняя девочка, с которой Бархум ранее не был знаком.
Согласно суду, жертва попросила через социальную сеть Snapchat кого-нибудь достать ей сигареты. На эту просьбу откликнулся Бархум, который позже добыл ей также алкоголь. Как говорится в вердикте, мужчина знал, что жертве 14 лет, так как девочка сама сказала ему об этом.
Мужчина дважды встречался с девочкой. Изнасилование произошло во время второй встречи.
Бархум отрицал свою вину, заявляя, что соитие произошло по взаимному согласию. По словам подсудимого, жертва утверждала, что ей 17 лет.
Мужчину также обязали выплатить жертве около 8000 евро, большая часть из которых за причинение душевных страданий.
Прокурор требовал наказания по статье изнасилование с отягчающими обстоятельствами. Суд, однако, посчитал, что в изнасиловании не было отягчающих обстоятельств.