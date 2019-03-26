В Финляндии мигрант получил срок за изнасилование 14-летней девочки

Жертвой была 14-летняя девочка, с которой Бархум ранее не был знаком.

Согласно суду, жертва попросила через социальную сеть Snapchat кого-нибудь достать ей сигареты. На эту просьбу откликнулся Бархум, который позже добыл ей также алкоголь. Как говорится в вердикте, мужчина знал, что жертве 14 лет, так как девочка сама сказала ему об этом.

Мужчина дважды встречался с девочкой. Изнасилование произошло во время второй встречи.

Бархум отрицал свою вину, заявляя, что соитие произошло по взаимному согласию. По словам подсудимого, жертва утверждала, что ей 17 лет.

Мужчину также обязали выплатить жертве около 8000 евро, большая часть из которых за причинение душевных страданий.