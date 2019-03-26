Министр внутренних дел обеспокоена угрозами Хельме: это призыв к ненависти и вражде, точка

По мнению министра внутренних дел Катри Райк, высказывания Марта и Мартина Хельме, прозвучавшие в эфире радиопередачи Räägime asjast - четкий призыв к ненависти и вражде, передает Postimees.
Министр внутренних дел сказала в эфире передачи Ringvaade, что если целиком прослушать передачу Räägime asjast, то можно услышать следующее: «Если наше дело пустят ко дну и мы бросим горящую спичку в пороховую бочку, то будет взрыв. От этого не убережет ни одно «государство в государстве», никакая Европейская комиссия. Будет взрыв».
«Это призыв к ненависти и вражде. Точка», - подчеркнула министр внутренних дел.
Райк отметила, что сегодняшнее обращение министров внутренних дел направлено не против Марта и Мартина Хельме, а против распространения в обществе страха и ненависти.
Министр внутренних дел с радостью сообщила, что большая часть бывших министров согласны с составленным ей заявлением. В числе тех, кто не согласился с ним, по словам Райк, были те, с кем не удалось связаться, а также те, по разным причинам отказались.
Райк признала, что она огорчена из-за высказываний Хельме и напомнила о беспорядках во время Бронзовых ночей. "Не позволим же этому заходить все дальше и дальше", - сказала она.