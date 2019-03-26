В первую тройку кандидатов "Отечества" на выборах в Европарламент вошли Террас, Луйк и Ладынская-Кубитс

О том, что первым номером в списке кандидатов будет пожелавший вступить в ряды партии бывший главнокомандующий Силами обороны Рихо Террас, "Отечество" сообщило еще на прошлой неделе.

За Террасом в списке стоят Юри Луйк, Виктория Ладынская-Кубитс, Тынис Лукас, Михаил Лотман, Кятлин Кульдмаа, Тармо Круузимяэ, Урмас Рейнсалу и Тунне Келам.