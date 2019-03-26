В первую тройку кандидатов "Отечества" на выборах в Европарламент вошли Террас, Луйк и Ладынская-Кубитс

Во вторник вечером правление партии "Отечество" представило свой список кандидатов на выборах в Европарламент, передает Rus.ERR.
О том, что первым номером в списке кандидатов будет пожелавший вступить в ряды партии бывший главнокомандующий Силами обороны Рихо Террас, "Отечество" сообщило еще на прошлой неделе.
За Террасом в списке стоят Юри Луйк, Виктория Ладынская-Кубитс, Тынис Лукас, Михаил Лотман, Кятлин Кульдмаа, Тармо Круузимяэ, Урмас Рейнсалу и Тунне Келам.
Список должно также утвердить собрание уполномоченных партии, заседание которого состоится в субботу. Как отметил председатель партии Хелир-Вальдор Сеэдер, в субботу будет одобрен и окончательный вариант программы партии.