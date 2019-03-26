Анетт Контавейт сотворила историю эстонского тенниса

Сначала поединок для Контавейт не задался. Первый сет наша теннисистка провела в поиске своей игры, причем поиски эти затянулись настолько, что горела Анетт после шестого гейма 1:5. Даже два выигранных гема не спасли от провала в первом сете - 3:6. Во втором сете Контавейт сумела собраться и Шуйвей была на голову разбита 6:2.

В третьем сете теннисные болельщики Эстонии писали "пропало": Контавейт выглядела очень слабо и уступала по геймам 0:4, однако затем Анетт сумела выиграть три гейма подряд, но уступила в восьмом гейме, поставив себя на грань пропасти. Но, заглянув в пропасть, Анетт сумела рвануть так, что у Шуйвей уже не нашлось сил: представительница Тайваня просто выдохлась и отдала Контавейт четыре гейма, причем в 12-м, решающем, гейме Шуйвей вела 40:0, но Контавейт взяла пять очков подряд. 3:6, 6:2, 7:5 и Контавейт в полуфинале встретится с победительницей матча Петра Квитова - Эшли Бартыга.