Экс-чемпиона мира обвиняют в сексуальном насилии

Инцидент якобы произошел в декабре 2018 года, после чего Макгрегор был арестован в январе и допрошен. Ирландский боец был отпущен до появления новых подробностей.

В данный момент расследование продолжается, но официальные обвинения в преступлении Конору не выдвинуты.