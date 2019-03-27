Ср, 27.03.2019
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Экс-чемпиона мира обвиняют в сексуальном насилии

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Fänni telefoni puruks trampinud Conor McGregor võeti vahi alla.

ФОТО: Zuma Press/Scanpix

Ирландская полиция расследует дело экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, которого подозревают в сексуальном насилии.

Инцидент якобы произошел в декабре 2018 года, после чего Макгрегор был арестован в январе и допрошен. Ирландский боец был отпущен до появления новых подробностей.

В данный момент расследование продолжается, но официальные обвинения в преступлении Конору не выдвинуты. 

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры и уходе из MMA. В последнем поединке он проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

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