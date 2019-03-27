Скандинавский героизм и нервные качели

Второй тур квалификации Евро-2020 завершился во вторник вечером восемью матчами.
Сборная Дании совершила подвиг, сыграв вничью со Швейцарией в гостевом матче квалификации Евро-2020 (3:3). За шесть минут до конца основного времени игры швейцарцы вели 3:0 – забили Ремо Фройлер, Гранит Джака и Бреэль Эмболо. На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.
Не менее драматичным получился и матч Норвегия-Швеция. Норвежцы вели к 70-й минуте 2:0, но усилиями Классона и Норвейдта шведы к 86 минуте отыгрались, а на 91-й минуте после удара Робина Квайсона шведы повели 2:3. Однако скандинавские боги не желали видеть в дерби победителя: на 97-й минуте Ола Камара принес одно очко сборной Норвегии: 3:3.
Остальные результаты:
Италия – Лихтенштейн 6:0
Мальта – Испания 0:2
Армения – Финляндия 0:2
Ирландия – Грузия 1:0
Босния и Герцеговина – Греция 2:2
Румыния – Фарерские о-ва 4:1