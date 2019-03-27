Ср, 27.03.2019
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Скандинавский героизм и нервные качели

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Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group D - Switzerland v Denmark - St. Jakob-Park, Basel, Switzerland - March 26, 2019 Denmark's Henrik Dalsgaard celebrates scoring their third goal with Pierre-Emile Hojbjerg REUTERS/Arnd Wiegmann TPX IMAGES OF THE DAY

ФОТО: ARND WIEGMANN / REUTERS

Второй тур квалификации Евро-2020 завершился во вторник вечером восемью матчами.

Сборная Дании совершила подвиг,  сыграв вничью со Швейцарией в гостевом матче квалификации Евро-2020 (3:3). За шесть минут до конца основного времени игры швейцарцы вели 3:0 – забили Ремо Фройлер, Гранит Джака и Бреэль Эмболо. На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.

Не менее драматичным получился и матч Норвегия-Швеция. Норвежцы вели к 70-й минуте 2:0, но усилиями Классона и Норвейдта шведы к 86 минуте отыгрались, а на 91-й минуте после удара Робина Квайсона шведы повели 2:3. Однако скандинавские боги не желали видеть в дерби победителя: на 97-й минуте Ола Камара принес одно очко сборной Норвегии: 3:3.

Остальные результаты:

Италия – Лихтенштейн 6:0

Мальта – Испания 0:2

Армения – Финляндия 0:2

Ирландия – Грузия 1:0

Босния и Герцеговина – Греция 2:2

Румыния – Фарерские о-ва 4:1

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