Скандинавский героизм и нервные качели

Сборная Дании совершила подвиг, сыграв вничью со Швейцарией в гостевом матче квалификации Евро-2020 (3:3). За шесть минут до конца основного времени игры швейцарцы вели 3:0 – забили Ремо Фройлер, Гранит Джака и Бреэль Эмболо. На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.