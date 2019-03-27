В Таллинне в ДТП пострадала 23-летняя женщина

Инцидент имел место около 18.02 у здания номер 44 по улице Котка. По предварительным данным, автомобиль Chrysler Voyager, за рулем которого находился 46-летний мужчина, столкнулся с ехавшим поперек дороги велосипедом Nishiki 601 City Hybrid, которым управляла 23-летняя женщина. По словам водителя машины, велосипедист выехал перед ним из-за стоявших в левой полосе автомобилей.