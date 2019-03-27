США намерены направить астронавтов на Луну до 2024 года

Вместе с тем, выступая в Хантсвилле (штат Алабама), он подверг резкой критике Национальное аэрокосмическое агентство (NASA), обвинив его в бюрократической неповоротливости, которая привела к задержкам запусков ракеты-носителя Space Launch System, разрабатываемой NASA для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты, пишет DW.com.

Вице-президент пригрозил, что, если аэрокосмическое агентство не будет мыслить по-новому, для следующего полета на Луну придется обратиться к частным коммерческим компаниям.

Призвав ускорить работу, Пенс указал на конкуренцию со стороны Китая, в частности на то, что китайский робот достиг обратной стороны естественного спутника Земли.