Ср, 27.03.2019
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Овечкин приблизился к очередному "полтиннику" и догнал звезду НХЛ

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Washington Capitals vasakäär Aleksandr Ovetškin (8) tähistab hooaja 49.väravat

ФОТО: Nick Wass / AP/Scanpix

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:1) и был признан его второй звездой, передает sports.ru.

Российский нападающий прервал 4-матчевую безголевую серию, отличившись в 49-й раз в сезоне. Он по-прежнему лидирует в гонке снайперов, отрыв от ближайшего преследователя – Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» – составляет 3 гола. 

Этот гол стал для Овечкина 656-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он разделил 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги с Бренданом Шенаханом.

12-е место занимает Люк Робитайл (668), а рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894). 

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