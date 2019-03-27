Овечкин приблизился к очередному "полтиннику" и догнал звезду НХЛ

Российский нападающий прервал 4-матчевую безголевую серию, отличившись в 49-й раз в сезоне. Он по-прежнему лидирует в гонке снайперов, отрыв от ближайшего преследователя – Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» – составляет 3 гола.

Этот гол стал для Овечкина 656-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он разделил 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги с Бренданом Шенаханом.