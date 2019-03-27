Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в Орландо

Отмечается, что после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии многие страны запретили самолетам этой модификации летать с пассажирами на борту, пишет Postimees.

Лайнер принадлежит авиакомпании Southwest Airlines, его перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.

Предполагается, что причинами авиакатастроф были недочеты системы предупреждения сваливания, а не неисправности двигателей.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.