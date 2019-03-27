Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 поставили под сомнение

Как уточняет Ганус, он не уверен, что российские легкоатлеты примут участие в Олимпиаде-2020. «Мы должны задуматься о том, какие цели мы ставим. Предатели те, кто доводит организацию до того, что сборная России идет без флага. А не те, кто выступает под нейтральным флагом», — заявил он.