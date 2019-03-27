Гуайдо обвинил Мадуро в нарушении конституции из-за российских военных

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо резко выступил против присутствия российских военнослужащих в своей стране. Глава Венесуэлы Николас Мадуро, по-видимому, больше не доверяет собственной армии, заявил Гуайдо, выступая перед парламентом. По его словам, привозя в страну иностранных солдат, правительство Мадуро нарушает Конституцию Венесуэлы.
По информации агентства Reuters, которое ссылается на источник в администрации США, в числе российских военных 24 марта в Венесуэлу были переброшены силы специального назначения, в частности, специалисты по кибербезопасности, пишет DW.com. В Вашингтоне полагают, что в их задачи может входить оказание поддержки лояльным Николасу Мадуро силам в слежке, а также защите правительственной киберинфраструктуры.
По информации СМИ, двумя самолетами в Венесуэлу были доставлены до сотни российских военных и около 35 тонн груза. Венесуэльские власти утверждают, что российские военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".
Комментируя прибытие в Венесуэлу российских военных, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство враждебных иностранных вооруженных сил в дела Западного полушария.