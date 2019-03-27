Гуайдо обвинил Мадуро в нарушении конституции из-за российских военных

По информации агентства Reuters, которое ссылается на источник в администрации США, в числе российских военных 24 марта в Венесуэлу были переброшены силы специального назначения, в частности, специалисты по кибербезопасности, пишет DW.com. В Вашингтоне полагают, что в их задачи может входить оказание поддержки лояльным Николасу Мадуро силам в слежке, а также защите правительственной киберинфраструктуры.