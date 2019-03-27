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  • В родильный дом Восточно-Таллиннской центральной больницы передадут рекордную сумму пожертвований

В родильный дом Восточно-Таллиннской центральной больницы передадут рекордную сумму пожертвований

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ITK sünnitusmaja avamine.

ФОТО: Tairo Lutter

В среду в родильный дом Восточно-Таллиннской центральной больницы (IKT) будет торжественно передана собранная с помощью частных благотворителей рекордная сумма пожертвований в помощь преждевременно рожденным детям – 90 680 евро.

Почти втрое превысившая ожидания сумма была собрана в ходе состоявшейся в конце 2018 года под эгидой благотворительного фона Colonna благотворительной кампании «Помоги спасти жизнь», из которых 65 000 евро были собраны в рамках новогоднего благотворительного гала-мероприятия Colonna.

На мероприятии заведующий перинатальным центром Восточно-Таллиннской Центральной больницы доктор Ференц Сирко познакомит с приобретенным на пожертвования стабилизационным столом для преждевременно рожденных детей LifeStart – первым в своем роде в Эстонии. Разработанный опытными педиатрами, акушерами и врачами стабилизационный стол является уникальным мобильным устройством, снабженным реанимационным оборудованием и отличающимся эргономичным дизайном. Он позволяет отложить отсечение пуповины и способствует лучшей адаптации недоношенного малыша к жизни вне материнской утробы. Кроме того, стабилизационный стол позволяет без промедления начать поддержку дыхательной и сердечной деятельности нуждающегося в помощи младенца.

Поскольку собрана была существенно большая сумма, чем предполагалось изначально, на мероприятии учредитель благотворительного фонда Colonna Роберто Де Сильвестри расскажет о том, как планируется использовать средства, оставшиеся после приобретения стабилизационного стола для преждевременно рожденных детей.

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