В родильный дом Восточно-Таллиннской центральной больницы передадут рекордную сумму пожертвований

Почти втрое превысившая ожидания сумма была собрана в ходе состоявшейся в конце 2018 года под эгидой благотворительного фона Colonna благотворительной кампании «Помоги спасти жизнь», из которых 65 000 евро были собраны в рамках новогоднего благотворительного гала-мероприятия Colonna.

На мероприятии заведующий перинатальным центром Восточно-Таллиннской Центральной больницы доктор Ференц Сирко познакомит с приобретенным на пожертвования стабилизационным столом для преждевременно рожденных детей LifeStart – первым в своем роде в Эстонии. Разработанный опытными педиатрами, акушерами и врачами стабилизационный стол является уникальным мобильным устройством, снабженным реанимационным оборудованием и отличающимся эргономичным дизайном. Он позволяет отложить отсечение пуповины и способствует лучшей адаптации недоношенного малыша к жизни вне материнской утробы. Кроме того, стабилизационный стол позволяет без промедления начать поддержку дыхательной и сердечной деятельности нуждающегося в помощи младенца.