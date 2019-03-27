Исследование: жители Эстонии тратят на приобретение мобильных телефонов все больше

По словам директора по продажам компании Tele2 Ааре Уусъярва, статистика BRC показывает, что купленный в феврале этого года телефон в среднем стоил 316 евро, что на девять процентов больше, чем год назад. «Поскольку у Samsung и Huawei появились новые флагманы, в ближайшие месяцы, очевидно, можно ожидать, что средняя стоимость продаваемых телефонов станет еще выше», – отметил Уусъярв.

«Люди готовы платить за телефоны все больше, но более дорогие телефоны, как правило, служат дольше», – поясняет Уусъярв одну из причин, по которой, согласно данным BRC, количество телефонов, проданных в феврале, уменьшалась в Эстонии за год на пять процентов.

По сравнению с февралем прошлого года, в этом феврале доля кнопочных телефонов в общем количестве всех проданных телефонов сократилась с 17 до 13 процентов. При этом в общем обороте продаж новых телефонов доля кнопочных телефонов составила всего два процента, что на один процентный пункт меньше, чем в феврале прошлого года.

Самые продаваемые телефоны в феврале в Tele2:

1. Huawei Y6 2018;

2. Samsung Galaxy J6+;

3. Samsung Galaxy A7;

4. Huawei P20 Lite;

5. Samsung Galaxy A9;

6. Xiaomi Mi A2 Lite 64GB;

7. Huawei P20 Pro;

8. Nokia 230 DS;

9. Nokia 105 Dual SIM 2017;