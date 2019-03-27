Исследование: жители Эстонии тратят на приобретение мобильных телефонов все больше

Согласно статистике фирмы BRC Market Experts, занимающейся маркетинговыми исследованиями, в феврале в Эстонии было продано новых мобильных телефонов на сумму 8,2 миллиона евро, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам директора по продажам компании Tele2 Ааре Уусъярва, статистика BRC показывает, что купленный в феврале этого года телефон в среднем стоил 316 евро, что на девять процентов больше, чем год назад. «Поскольку у Samsung и Huawei появились новые флагманы, в ближайшие месяцы, очевидно, можно ожидать, что средняя стоимость продаваемых телефонов станет еще выше», – отметил Уусъярв.
«Люди готовы платить за телефоны все больше, но более дорогие телефоны, как правило, служат дольше», – поясняет Уусъярв одну из причин, по которой, согласно данным BRC, количество телефонов, проданных в феврале, уменьшалась в Эстонии за год на пять процентов.
По сравнению с февралем прошлого года, в этом феврале доля кнопочных телефонов в общем количестве всех проданных телефонов сократилась с 17 до 13 процентов. При этом в общем обороте продаж новых телефонов доля кнопочных телефонов составила всего два процента, что на один процентный пункт меньше, чем в феврале прошлого года.
Самые продаваемые телефоны в феврале в Tele2:
1. Huawei Y6 2018;
2. Samsung Galaxy J6+;
3. Samsung Galaxy A7;
4. Huawei P20 Lite;
5. Samsung Galaxy A9;
6. Xiaomi Mi A2 Lite 64GB;
7. Huawei P20 Pro;
8. Nokia 230 DS;
9. Nokia 105 Dual SIM 2017;
10. Huawei Mate 20 Lite.