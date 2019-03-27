Госпредприятие Operail заработало более девяти миллионов евро прибыли

Показавшее в соответствии с аудитированным отчетом за 2018 экономический год исключительно хороший результат предприятие Operail, помимо прибыли, увеличило в прошлом году также все остальные важные экономические показатели.

«По сравнению с позапрошлым годом в 2018 году мы в два раза увеличили доход от основной деятельности, а EBITDA – почти в три раза», – сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. Доход от основной деятельности Operail в 2018 году составил 72,7 миллиона евро, а EBITDA – 15,7 миллиона евро, годом ранее, соответственно, 49,5 и 5,5 миллиона евро.

По словам Тоомсалу, сильный толчок быстрому росту чистой прибыли предприятия дало наращивание арендного бизнеса в прошлом году. «Мы предвидели, что на железной дороге с шириной колеи 1520 мм вырастет спрос на вагоны, а исходя из ограниченного предложения вагонов и роста объема железнодорожных грузоперевозок цены на аренду вагонов вырастут», – пояснил Тоомсалу.

В прошлом году предприятие Operail на аренде вагонов заработало доход в размере 9,3 миллиона евро. По состоянию на конец прошлого года у нас было сдано в аренду более 2000 вагонов.

В прошлом году предприятие также увеличило объем грузоперевозок почти на треть, перевезя 13,4 миллиона тонн грузов, что составило 99% от всех грузоперевозок по инфраструктуре Eesti Raudtee.

«Больше всего по железной дороге перевозились удобрения, минеральное топливо и сланец, эти грузы составили 84% от общего объема грузоперевозок. Мы надеемся, что смогли преодолеть спад в сфере транзитных перевозок и сможем и в следующие годы наблюдать рост их объема», – прокомментировал руководитель Operail.

Поскольку ожидается рост объема грузоперевозок, предприятие Operail должно направлять больше ресурсов на обслуживание и ремонт локомотивов. Кроме этого, в текущем году планируется продолжить проект модернизации локомотивов. «В настоящее время мы занимаемся пересмотром работы нашего ремонтного коммерческого подразделения и надеемся найти наиболее прибыльные и эффективные модели того, как обеспечить себя ресурсами, необходимыми для успешной бизнес-деятельности», – сказал Тоомсалу.

По словам Кульдара Лейса, председателя совета Operail, результаты компании за 2018 год были очень хорошими, но в то же время показали, что Эстония больше неконкурентоспособна с трудовыми и другими затратами в областях, которые являются очень трудоемкими. «В результате в ближайшие годы Operail будет активно заниматься цифровизацией и работой с более высокой добавленной стоимостью, такой как модернизация локомотивов для экспортных рынков», - добавил Лейс.