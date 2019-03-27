Отчаянный шаг эстонской пары: суррогатная мать с Украины - наш единственный шанс стать родителями

В Хельсинки живут эстонцы Дайси и Эрленд Мустонены. У них есть маленькая собака, кот и хорошая работа. Они есть друг у друга, но для полного счастья им не хватает чего-то очень важного. Дайси никогда не сможет сама родить ребенка. Эта новость, которой ее огорошили в 15 лет, стала настоящим потрясением. «Это была катастрофа», - описала она в передаче «Радар» тот ужасный день.
О том, что она одна из пяти процентов женщин репродуктивного возраста, которые по разным причинам никогда не смогут забеременеть, Дайси не скрывала от Эрленда, скорее, наоборот.
«Но я не мог на это никак отреагировать. Мне было 19 лет, я еще не думал о наследниках», - вспоминает Эрленд.
Дайси и Эрленд приняли журналистов «Радара» у себя дома и рассказали о том, как у них родилась идея обратиться за помощью к суррогатной матери с Украины. «Я хочу, чтобы в этой пустой детской комнате кто-то был, чтобы было кого растить», - объясняет Дайси.
О том, как выглядит путь этой молодой пары на Украину и почему на реализацию их заветного желания необходимо 55 000 евро, рассказывается в сюжете «Радара».
Если вы хотите помочь Дайси и Эрленду, необходимые банковские реквизиты можно найти на странице «Радара» в Facebook: www.facebook.com/telesaaderadar.