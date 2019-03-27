Отчаянный шаг эстонской пары: суррогатная мать с Украины - наш единственный шанс стать родителями

О том, что она одна из пяти процентов женщин репродуктивного возраста, которые по разным причинам никогда не смогут забеременеть, Дайси не скрывала от Эрленда, скорее, наоборот.

«Но я не мог на это никак отреагировать. Мне было 19 лет, я еще не думал о наследниках», - вспоминает Эрленд.

Дайси и Эрленд приняли журналистов «Радара» у себя дома и рассказали о том, как у них родилась идея обратиться за помощью к суррогатной матери с Украины. «Я хочу, чтобы в этой пустой детской комнате кто-то был, чтобы было кого растить», - объясняет Дайси.

О том, как выглядит путь этой молодой пары на Украину и почему на реализацию их заветного желания необходимо 55 000 евро, рассказывается в сюжете «Радара».