Черногорские фанаты заставили УЕФА открыть дело о расизме

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча квалификации Евро-2020 между сборными Черногории и Англии, передает sports.ru.
Принимающей стороне предъявлены обвинения в расистском поведении болельщиков, использовании фанатами пиротехники и бросании посторонних предметов на поле, а также за беспорядки и блокировку лестничных проходов на стадионе.
Рассмотрение дела назначено на 16 мая.
Журналист The Times Мартин Зеглер сообщает, что минимальные санкции по данным обвинениям – частичное закрытие трибун.
Тренер сборной Англии Гарет Саугейт подтвердил по крайней мере один случай расистских выкриков балканцев:
«Я точно слышал оскорбления в адрес защитника команды Дэнни Роуза, когда ему показали желтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений на этот счет, и мы ,Футбольная ассоциация Англии, пожалуемся УЕФА. Это недопустимо.
Не уверен насчет оскорблений в адрес Рахима Стерлинга . У меня был короткий разговор с Дэнни, но еще не было возможности поговорить с Рахимом. Я все слышал. Мы обязательно сделаем все, что нужно, и поддержим своих игроков», – сказал Саутгейт.
Черногорские болельщики не в первый раз "отличаются" дикими выходками. Четыре года назад во время матча Черногория - Россия на поле черногорские ультрас бросали пиротехнику. Одна из них приничинла повреждение вратарю сборной России Игорю Акинфееву.