Ср, 27.03.2019
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Черногорские фанаты заставили УЕФА открыть дело о расизме

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Фанат сборной Черногории на матче против сборной Англии

ФОТО: CARL RECINE / Action Images via Reuters

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча квалификации Евро-2020 между сборными Черногории и Англии, передает sports.ru.

Принимающей стороне предъявлены обвинения в расистском поведении болельщиков, использовании фанатами пиротехники и бросании посторонних предметов на поле, а также за беспорядки и блокировку лестничных проходов на стадионе. 

Рассмотрение дела назначено на 16 мая.

Журналист The Times Мартин Зеглер сообщает, что минимальные санкции по данным обвинениям – частичное закрытие трибун. 

Тренер сборной Англии Гарет Саугейт подтвердил по крайней мере один случай расистских выкриков балканцев:

«Я точно слышал оскорбления в адрес защитника команды Дэнни Роуза, когда ему показали желтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений на этот счет, и мы ,Футбольная ассоциация Англии, пожалуемся УЕФА. Это недопустимо.

Не уверен насчет оскорблений в адрес Рахима Стерлинга . У меня был короткий разговор с Дэнни, но еще не было возможности поговорить с Рахимом. Я все слышал. Мы обязательно сделаем все, что нужно, и поддержим своих игроков», – сказал Саутгейт.

Черногорские болельщики не в первый раз "отличаются" дикими выходками. Четыре года назад во время матча Черногория - Россия на поле черногорские ультрас бросали пиротехнику. Одна из них приничинла повреждение вратарю сборной России Игорю Акинфееву.

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