Черногорские фанаты заставили УЕФА открыть дело о расизме

Принимающей стороне предъявлены обвинения в расистском поведении болельщиков, использовании фанатами пиротехники и бросании посторонних предметов на поле, а также за беспорядки и блокировку лестничных проходов на стадионе.

Рассмотрение дела назначено на 16 мая.

Журналист The Times Мартин Зеглер сообщает, что минимальные санкции по данным обвинениям – частичное закрытие трибун.

Тренер сборной Англии Гарет Саугейт подтвердил по крайней мере один случай расистских выкриков балканцев:

«Я точно слышал оскорбления в адрес защитника команды Дэнни Роуза, когда ему показали желтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений на этот счет, и мы ,Футбольная ассоциация Англии, пожалуемся УЕФА. Это недопустимо.

Не уверен насчет оскорблений в адрес Рахима Стерлинга . У меня был короткий разговор с Дэнни, но еще не было возможности поговорить с Рахимом. Я все слышал. Мы обязательно сделаем все, что нужно, и поддержим своих игроков», – сказал Саутгейт.