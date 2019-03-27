Эстонскую фирму подозревают в продаже обычного меда под видом дорогого экологического

«Поскольку производство продолжается, в настоящий момент, к сожалению, комментарии дать невозможно», - сказала пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Элек Курвитс, которую цитирует Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

«Нам тут нечего комментировать, это какая-то ложная информация и вообще путаная история», - заявил в свою очередь член правления Öko-Pharma Кристьян Ляэнесаар.

Тем не менее, в вышедшем в эфир две недели назад сюжете программы журналистских расследований Pealtnägija («Очевидец») Ветеринарно-пищевой департамент прокомментировал как тему продажи в Эстонии поддельного меда, так и расследование по поводу Öko-Pharma.