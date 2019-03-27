Эстонскую фирму подозревают в продаже обычного меда под видом дорогого экологического

Ветеринарно-пищевой департамент ведет расследование в отношении эстонской компании OÜ Öko-Pharma, которую подозревают в покупке во Франции партии общим весом 70 тонн обычного меда и его последующей реализации в Германии по поддельным сертификатам под видом экологического меда, который стоит значительно дороже.
«Поскольку производство продолжается, в настоящий момент, к сожалению, комментарии дать невозможно», - сказала пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Элек Курвитс, которую цитирует Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
«Нам тут нечего комментировать, это какая-то ложная информация и вообще путаная история», - заявил в свою очередь член правления Öko-Pharma Кристьян Ляэнесаар.
Тем не менее, в вышедшем в эфир две недели назад сюжете программы журналистских расследований Pealtnägija («Очевидец») Ветеринарно-пищевой департамент прокомментировал как тему продажи в Эстонии поддельного меда, так и расследование по поводу Öko-Pharma.
«Предприятие паковало мед, при этом меняя не его происхождение, а способ производства, представляя мед экологическим», - сообщила тогда ведущий специалист Ветеринарно-пищевого департамента Яана Оона, отметив, что на самом деле, этот случай произошел несколько лет назад, а внимание к себе привлек позднее.