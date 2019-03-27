Танцевальный коллектив из центра “Матвейка” просит помощи для поездки на конкурс

8 марта в Нарвском колледже ТУ с успехом состоялся арт-фестиваль The Soul of a woman (“Душа женщины”), который объединил несколько видов искусства - арт-живопись, моду, музыку, танец и киноискусство. Это был совместный проект известного художника Эдуарда Зеньчика и модельера Дианы Денисовой.

Как рассказала Елена Кивистик, продюсер проекта The Soul of a Woman, благодаря поддержке спонсоров праздничный вечер для всех был бесплатным, но в его ходе была проведена благотворительная акция - все желающие могли сделать взнос в поддержку развивающего центра "Матвейка", деятельность которого направлена на помощь семьям, имеющим детей с особыми потребностями. Было собрано чуть более 400 евро, все средства были переданы центру.

В центре “Матвейка” действует танцевальная студия Happy Hearts, где вместе танцуют обычные дети и дети на инвалидных колясках. Этот вид искусства называется инклюзивным танцем, и по нему проводятся международные конкурсы. Happy Hearts - единственная в Эстонии подобная танцевальная студия. Ее танцоры завоевали 1-е и 2-е места на международном конкурсе инклюзивных танцев Inclusive Dance в Москве в прошлом году.

А в мае нынешнего года танцоры планируют участвовать в отборочном туре этого престижного конкурса, который состоится на этот раз в Сочи. Поездка будет дорогостоящей и детям очень нужна поддержка неравнодушных взрослых. Елена Кивистик рассказала, что на краудфандинговой платформе hooandja.ee начался сбор пожертвований для финансирования этой поездки. Помочь даже небольшой суммой может любой желающий.