Танцевальный коллектив из центра “Матвейка” просит помощи для поездки на конкурс

Единственный в Эстонии танцевальный коллектив, где вместе танцуют обычные дети и дети в инвалидных колясках, готовится участвовать в международном конкурсе, отборочный тур которого начнется в мае в городе Сочи. Но сколько детей смогут поехать, зависит от того, сколько пожертвований на поездку удастся собрать.
8 марта в Нарвском колледже ТУ с успехом состоялся арт-фестиваль The Soul of a woman (“Душа женщины”), который объединил несколько видов искусства - арт-живопись, моду, музыку, танец и киноискусство. Это был совместный проект известного художника Эдуарда Зеньчика и модельера Дианы Денисовой.
Как рассказала Елена Кивистик, продюсер проекта The Soul of a Woman, благодаря поддержке спонсоров праздничный вечер для всех был бесплатным, но в его ходе была проведена благотворительная акция - все желающие могли сделать взнос в поддержку развивающего центра "Матвейка", деятельность которого направлена на помощь семьям, имеющим детей с особыми потребностями. Было собрано чуть более 400 евро, все средства были переданы центру.
В центре “Матвейка” действует танцевальная студия Happy Hearts, где вместе танцуют обычные дети и дети на инвалидных колясках. Этот вид искусства называется инклюзивным танцем, и по нему проводятся международные конкурсы. Happy Hearts - единственная в Эстонии подобная танцевальная студия. Ее танцоры завоевали 1-е и 2-е места на международном конкурсе инклюзивных танцев Inclusive Dance в Москве в прошлом году.
А в мае нынешнего года танцоры планируют участвовать в отборочном туре этого престижного конкурса, который состоится на этот раз в Сочи. Поездка будет дорогостоящей и детям очень нужна поддержка неравнодушных взрослых. Елена Кивистик рассказала, что на краудфандинговой платформе hooandja.ee начался сбор пожертвований для финансирования этой поездки. Помочь даже небольшой суммой может любой желающий.
Пока непонятно, сколько именно юных танцоров смогут поехать на конкурс - это прямо зависит от того, какую сумму на поездку удастся собрать.