Pижскомy "Динамо" дали время на поиски денег

Под угрозой находились клубы, занимающие последние места в рейтинге лиги – «Адмирал», «Северсталь», «Амур», а также «Слован», не представивший финансовых гарантий на следующий сезон.

Сообщается, что словацкому клубу, как и рижскому «Динамо», предоставлена отсрочка по гарантиям до 30 апреля.

Таким образом, ожидается, что количество клубов в КХЛ в следующем сезоне не изменится – их будет 25.