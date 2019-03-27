Pижскомy "Динамо" дали время на поиски денег

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заседании совета директоров приняли решение оставить число участников сезона 2019-2020 неизменным. Находившиеся в списке кандидатов на отчисление "Амур", "Северсталь" и "Адмирал" продолжат выступления в лиге.
Под угрозой находились клубы, занимающие последние места в рейтинге лиги – «Адмирал», «Северсталь», «Амур», а также «Слован», не представивший финансовых гарантий на следующий сезон.
Сообщается, что словацкому клубу, как и рижскому «Динамо», предоставлена отсрочка по гарантиям до 30 апреля.
Таким образом, ожидается, что количество клубов в КХЛ в следующем сезоне не изменится – их будет 25.
B марте 2018 года была утверждена стратегия развития лиги до 2023 года. В документе было заявлено о предстоящем сокращении количества клубов до 24.