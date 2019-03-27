В Стокгольме прогремел взрыв

В Стокгольме сегодня ночью произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, передает Postimees.
Как сообщает издание Aftonbladet, первые сообщения о взрыве поступили в 1.10 в Стокгольме в районе Винста.
Полиция сказала SVT, что несколько человек с легкими травмами доставлены в больницу. Также в результате взрыва пострадали несколько зданий и автомобилей, в том числе повреждения получил и один отель.
Занимающийся расследованием случившегося полицейский Фредрик Андерссон сказал Aftonbladet, что сейчас еще неизвестна причина взрыва и никто не задержан. По его словам, речь идет о масштабном взрыве.