Ср, 27.03.2019
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В Стокгольме прогремел взрыв

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Полицейские в Стокгольме.

ФОТО: Rob Schoenbaum / imago/Xinhua

В Стокгольме сегодня ночью произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, передает Postimees.

Как сообщает издание Aftonbladet, первые сообщения о взрыве поступили в 1.10 в Стокгольме в районе Винста.

Полиция сказала SVT, что несколько человек с легкими травмами доставлены в больницу. Также в результате взрыва пострадали несколько зданий и автомобилей, в том числе повреждения получил и один отель.

Занимающийся расследованием случившегося полицейский Фредрик Андерссон сказал Aftonbladet, что сейчас еще неизвестна причина взрыва и никто не задержан. По его словам, речь идет о масштабном взрыве.

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