Эстонец, приплывший в Великобританию на набитой кокаином яхте, проведет в тюрьме 30 лет
Британский суд во вторник приговорил пойманного на набитой кокаином яхте эстонца Ричарда Муста к 30 годам тюрьмы.
49-летний Ричард Муст в четверг из всей компании, которая занималась контрабандой кокаина, получил самое суровое наказание, передает Postimees со ссылкой на "Би-Би-Си".
Граждане Британии 64-летний Найджел Кларк и 59-летний Дин Уотерс за наркобизнес были приговорены к 28 годам тюрьмы. 27-летний гражданин Голландии Раймонд Дейкстра получил 18 лет тюрьмы, а 21-летний гражданин Латвии Волдемарс Гайлис - 16 лет тюрьмы.
Судья во время оглашения приговора сказал, что пытавшиеся контрабандой ввезти в Великобританию 1400 кг кокаина мужчины надеялись получить большую прибыль, а если бы им удалось доставить эти наркотики на рынок Британии, это нанесло бы значительный социальный вред.
Погранохрана Британии и полицейские задержали 18-метровый катамаран Nomad 29 августа прошлого года. Яхта отправилась в путь в начале августа из Суринама, Южной Америки. Яхту сопроводили до порта, где задержали находившихся на борту капитана Ричарда Муста, латвийца Водемарса Гайлиса и голландца Раймонда Дейкстра.
В ходе обысков на судне было найдено более 1400 кг кокаина, примерная стоимость наркотиков составляет 112 миллионов фунтов (около 130 миллионов евро).
Кокаин должны были забрать в Великобритании Найджел Кларк и Дин Уотерс, которых полиция задержала через два дня после арестов на яхте. Яхта Nomad принадлежит Найджелу Кларку.