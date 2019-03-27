Ср, 27.03.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

Коалиционные переговоры продолжаются в сокращенном составе

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Kui praegused koalitsioonikonsultatsioonid peaksid päädima võimuleppega, siis uus valitsus järske pöördeid tegema ei hakka.

ФОТО: Sander Ilvest

Ведущие коалиционные переговоры представители Центристской партии, Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и "Отечества" в среду утром продолжают переговоры в сокращенном составе.

«Сейчас переговоры ведутся в более узком кругу, то есть председатель плюс еще один человек», - сообщил BNS в среду пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.

Ханимяги не стал перечислять темы переговоров, но отметил, что в среду продолжится обсуждение оставшихся на столе тем. Также продолжится анализ финансовых затрат на различные предвыборные обещания и объекты.

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