Коалиционные переговоры продолжаются в сокращенном составе

«Сейчас переговоры ведутся в более узком кругу, то есть председатель плюс еще один человек», - сообщил BNS в среду пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.

Ханимяги не стал перечислять темы переговоров, но отметил, что в среду продолжится обсуждение оставшихся на столе тем. Также продолжится анализ финансовых затрат на различные предвыборные обещания и объекты.