Жемчужина севера находится на Нарвском шоссе в Таллинне

Комиссия по оценке архитектурного, оформительского и зимнего освещения предложила в качестве лучшего решения архитектурного и оформительского освещения бизнес-центр Zenith на Нарвском шоссе, 7б, удостоив его титула "Световая жемчужина Севера в Таллинне 2018".
Это здание было отобрано из числа пяти претендентов, сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, благодаря тому, что эффектное освещение его фасада удивительно хорошо сочетается с окружающими зданиями, образуя с ними единое целое.
Остальные четыре здания тоже по вечерам выглядят очень эффектно. Это отель Metropol в квартале Ротерманна, бизнес-центр Finest на Пярну-мнт, 22, здание компании Telia на Мустамяэ-теэ, 3 и центр Mustamäe на Таммсааре-теэ, 104а.