Ср, 27.03.2019
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Жемчужина севера находится на Нарвском шоссе в Таллинне

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ФОТО: Eesti Betooniühing

Комиссия по оценке архитектурного, оформительского и зимнего освещения предложила в качестве лучшего решения архитектурного и оформительского освещения  бизнес-центр Zenith на Нарвском шоссе, 7б, удостоив его титула "Световая жемчужина Севера в Таллинне 2018".

Это здание было отобрано из числа пяти претендентов, сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, благодаря тому, что эффектное освещение его фасада удивительно хорошо сочетается с окружающими зданиями, образуя с ними единое целое.

Остальные четыре здания тоже по вечерам выглядят очень эффектно. Это отель Metropol в квартале Ротерманна, бизнес-центр Finest на Пярну-мнт, 22, здание компании Telia на Мустамяэ-теэ, 3 и центр Mustamäe на Таммсааре-теэ, 104а.

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