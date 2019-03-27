Ср, 27.03.2019
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Галерея: на пляже в Румынии найден перевернувшийся корабль с тонной кокаина

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ФОТО: EPA/Scanpix

В Румынии на корабле, который перевернулся на одном из пляжей Черного моря, нашли килограмм кокаина, сообщает Русский TVNET со ссылкой на DPA.

В связи с конфискацией кокаина, которая произошла в пятницу у города Тулча, были задержаны два гражданина Сербии.

Этот груз кокаина стал одним из крупнейших, конфискованных в Румынии в течение последних лет. Найденный кокаин был изготовлен в Южной Америке, его чистота составляла 90%. На черном рынке его стоимость превышает 300 миллионов евро.

Стражи порядка напали след этого груза через два дня после того, как полиция нашла мешок кокаина, выпавший из микроавтобуса.

Галерея: в Румынии найден корабль с тонной кокаина

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