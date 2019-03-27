Медведева и Загитова пропустят командный чемпионат мира, Забияко и Энберт будут бороться за победу

В Японии с 11 по 14 апреля пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию. Главный претендент на победу, сборная Россия, будет выступать без призеров только что завершившегося личного чемпионата мира.
Решением Федерации фигурного катания России Алина Загитова и Евгения Медведева пропустят данное соревнование. В женском одиночном катании выступят София Самодурова и пропускавшая личный ЧМ Елизавета Туктамышева.
В соревнованиях пар российский флаг будут защищать уроженка Таллинна Наталья Забияко с партнером Александром Энбертом. Пара Забияко-Энберт остановилась в шаге от медалей личного чемпионата мира.
В мужском одиночном катании Россию представят обладатель шестого места ЧМ-2019 Михаил Коляда, а также Александр Самарин.