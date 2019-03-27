Противники вакцинации заказали «независимое» исследование в псевдолаборатории своих знакомых

По словам профессора медицинской микробиологии Тартуского университета Ирьи Лутсар, при чтении результатов возникает вопрос, что было целью исследования, или какую теорию пытались доказать или опровергнуть.

«В дискуссионной части отчета авторы говорят, что они нашли наночастицы, остатки алюминия и неорганические вещества, но они не знают, что это означает. Кроме того, они не изучили ни одного иного вещества, как то питьевая вода, чтобы внести эти данные в контекст. Насколько я разбираюсь в жизни, наш мир полон разных химических элементов и веществ», - сказала профессор.

По словам Лутсар, все лекарства корме антигенов содержат и вспомогательные вещества: «Их количество отрегулировано Европейской фармакопеей (сборник требований качества, предъявляемых к лекарствам и вспомогательным веществам – ред.), и если находится что-то, что не совпадает с правилами, то об этом нужно известить Департамент лекарств».

По оценке Департамента лекарств, найденные в ходе исследования неорганические вещества новой информацией не являются, поскольку они указаны и в инфолистке вакцины в качестве вспомогательных веществ. И найденные в ходе лабораторного исследования, указанные в инфоматериалах наночастицы, в крайне малых и безопасных дозах не вызывают никаких сомнений: «Это также обычное явление, которое не отличает Infanrix hexa от других лекарств и вакцин, или, например, продуктов питания, которые мы тоже съедаем вместе с наночастицами».

По ее словам, исследование сосредоточилось на поиске неорганических наночастиц в вакцине: «Это означает, что это [исследование] не дает ответ по поводу безопасности и действенности действующего вещества вакцины».

По словам Уускюла, в ходе исследования лаборатория пыталась выяснить происхождение этих неорганических веществ, но в то же время, они пишут, что анализ показал наличие алюминия и натрия в вакцине. «В этом нет ничего удивительного и сенсационного – хлорид натрия и гидроксид алюминия – это составляющие части лекарств», - сказала она и добавила, что безопасность и удержание алюминия в организме детей широко исследованы.

При вакцинации повышение уровня алюминия происходит на очень короткий срок, за которым следует быстрое понижение из-за быстрого выведения всасываемого алюминиям, и остается ниже минимального рискованного уровня. «Утверждение итальянской лаборатории, вроде – неорганические частицы не выводятся из организма, не отвечают действительности», - объяснила она.

Также, по словам Уускюла, важно отметить, что лаборатория не нашла в вакцине ртути, даже в виде наночастиц: «Будем надеяться, что это успокоит хотя бы часть сомневающихся в вакцинах, которые не хотят верить в написанное в информации о лекарстве».

Известные противники вакцинации

Проводившие исследование Антониетта Гатти и Стефано Монтанари – это хорошо известные среди противников вакцинации имена. Их книгу «Вакцинироваться или нет» перевели и на эстонский язык, но уже в декабре ERR писал, что Rahva Raamat убрал ее из продажи. Причиной стали поступившие жалобы, поскольку книга содержит утверждения, которым не доверяют многочисленные ученые. На сайте ОРДВ и через Facebook книгу по-прежнему можно купить.

Книга «Вакцинироваться или нет» основана на исследовании авторов о нечистоте вакцин, используемых в 30 странах Европы, для изучения которых также использовали электронный микроскоп. Там не указано, как и теперь отметил Департамент лекарств об исследовании эстонской вакцины, что нахождение наночастиц в вакцине – это нормально и отвечает ожиданиям. Это, конечно, не мешает авторам «независимого исследования» распространять необоснованные страшилки.