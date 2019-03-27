Противники вакцинации заказали «независимое» исследование в псевдолаборатории своих знакомых

Противники вакцинации трактуют наличие вспомогательных веществ в каждом лекарстве, как токсичность вакцины, пишет Postimees.
В конце прошлого года группа в социальное сети Facebook «Объединение родителей детей, пострадавших от вакцин» (далее ОРДВ), собравшая противников вакцинации, начала собирать пожертвования, чтобы узнать «точное содержание» гнексавакцины Infanrix hexa. Активистами объединения являются Анне Пабре и Лийзи Павельтс, и речь идет о той же организации, которая год назад по электронной почте бомбардировала соответствующими письмами родителей нескольких школ.
Противники вакцинации призвали людей вносить пожертвования. «Проведем исследование в аккредитованной и независимой лаборатории, выбор таковой и переговоры уже идут. Мы выяснили, что исследование дорогое», - говорилось в призыве.
Деньги собрали, а исследование заказали в итальянской лаборатории Nanodiagnostics srl. Предположительно исследование стоило 1500 евро, и его полностью оплатил неизвестный жертвователь. Кто стоит за пожертвованием, объединение сообщить Postimees не захотело. Но в любом случае, обещание – использовать аккредитованную и независимую лабораторию – не выполнено. Итальянский аккредитационный центр L’Ente Italiano di Accreditamento подтвердил Postimees, что проводившая исследование лаборатория Nanodiagnostics srl аккредитации не имеет. У автора окончательных выводов по исследованию Антониетты Гатти нет докторской степени по биомедицинским технологиям, как она утверждает сама; ни Гатти, ни другой автор исследования Стефано Монтанари никак нельзя считать независимыми из-за их бесконечных сообщений в Facebook, в которых они активно выступают против вакцинации.
В феврале объединение написало, что кроме денег, ушедших на оплату исследования, было собрано еще 1335 евро. Их потратили на заказ анализа в какой-то эстонской лаборатории. О какой лаборатории идет речь, ОРДВ не разглашает.
По словам руководителя бюро надзора за безопасностью Департамента лекарств Майи Уускюла, в Эстонии нет лаборатории, которая была бы в состоянии проанализировать состав вакцин. Поэтому и сам Департамент лекарств сотрудничает в этой области с другими странами-членами Евросоюза. «В Германии и Бельгии есть специалисты такого уровня», - сказала Уускюла. То, что из-за отсутствия компетентности по этим вопросам с эстонскими лабораториями далеко не продвинешься, подтвердило и само ОРДВ в своем сообщении в соцсети. Что будет дальше с деньгами жертвователей, объединение не сообщает.
Сенсационный на первый взгляд результат
На прошлой неделе из итальянской лаборатории поступил «подтверждающий» загрязненность вакцин ответ. «Вакцины явно загрязнены неорганическими соединениями», - указано в результатах исследования.
При осмотре при помощи электронного микроскопа в лаборатории обнаружили, что в вакцине есть силикат алюминия, кремний, оксид алюминия, нержавейка и вольфрам. В результатах написано, что эти вещества не являются биологически разлагающимися и, таким образом, остаются в теле человека на всю жизнь. Исследование предостерегает и от известных в токсикологии признаков «эффекта коктейля», в случае которого общее влияние некоторых токсичных веществ намного больше, чем у веществ по отдельности: «В данном случае потенциально патогенных веществ и частиц много, поэтому невозможно предсказать их долгосрочное и краткосрочное совместное воздействие».
По словам профессора медицинской микробиологии Тартуского университета Ирьи Лутсар, при чтении результатов возникает вопрос, что было целью исследования, или какую теорию пытались доказать или опровергнуть.
«В дискуссионной части отчета авторы говорят, что они нашли наночастицы, остатки алюминия и неорганические вещества, но они не знают, что это означает. Кроме того, они не изучили ни одного иного вещества, как то питьевая вода, чтобы внести эти данные в контекст. Насколько я разбираюсь в жизни, наш мир полон разных химических элементов и веществ», - сказала профессор.
По словам Лутсар, все лекарства корме антигенов содержат и вспомогательные вещества: «Их количество отрегулировано Европейской фармакопеей (сборник требований качества, предъявляемых к лекарствам и вспомогательным веществам – ред.), и если находится что-то, что не совпадает с правилами, то об этом нужно известить Департамент лекарств».
По оценке Департамента лекарств, найденные в ходе исследования неорганические вещества новой информацией не являются, поскольку они указаны и в инфолистке вакцины в качестве вспомогательных веществ. И найденные в ходе лабораторного исследования, указанные в инфоматериалах наночастицы, в крайне малых и безопасных дозах не вызывают никаких сомнений: «Это также обычное явление, которое не отличает Infanrix hexa от других лекарств и вакцин, или, например, продуктов питания, которые мы тоже съедаем вместе с наночастицами».
По ее словам, исследование сосредоточилось на поиске неорганических наночастиц в вакцине: «Это означает, что это [исследование] не дает ответ по поводу безопасности и действенности действующего вещества вакцины».
По словам Уускюла, в ходе исследования лаборатория пыталась выяснить происхождение этих неорганических веществ, но в то же время, они пишут, что анализ показал наличие алюминия и натрия в вакцине. «В этом нет ничего удивительного и сенсационного – хлорид натрия и гидроксид алюминия – это составляющие части лекарств», - сказала она и добавила, что безопасность и удержание алюминия в организме детей широко исследованы.
При вакцинации повышение уровня алюминия происходит на очень короткий срок, за которым следует быстрое понижение из-за быстрого выведения всасываемого алюминиям, и остается ниже минимального рискованного уровня. «Утверждение итальянской лаборатории, вроде – неорганические частицы не выводятся из организма, не отвечают действительности», - объяснила она.
Также, по словам Уускюла, важно отметить, что лаборатория не нашла в вакцине ртути, даже в виде наночастиц: «Будем надеяться, что это успокоит хотя бы часть сомневающихся в вакцинах, которые не хотят верить в написанное в информации о лекарстве».
Известные противники вакцинации
Проводившие исследование Антониетта Гатти и Стефано Монтанари – это хорошо известные среди противников вакцинации имена. Их книгу «Вакцинироваться или нет» перевели и на эстонский язык, но уже в декабре ERR писал, что Rahva Raamat убрал ее из продажи. Причиной стали поступившие жалобы, поскольку книга содержит утверждения, которым не доверяют многочисленные ученые. На сайте ОРДВ и через Facebook книгу по-прежнему можно купить.
Книга «Вакцинироваться или нет» основана на исследовании авторов о нечистоте вакцин, используемых в 30 странах Европы, для изучения которых также использовали электронный микроскоп. Там не указано, как и теперь отметил Департамент лекарств об исследовании эстонской вакцины, что нахождение наночастиц в вакцине – это нормально и отвечает ожиданиям. Это, конечно, не мешает авторам «независимого исследования» распространять необоснованные страшилки.
Кроме того, Антониетта Гатти врала о своем медицинском образовании. В англоязычной биографии Гатти утверждает, что получила докторскую степень по биомедицинским технологиям в Болонском университете, но в CV на итальянском языке написано, что она получила спецдиплом (diploma di specialita – на итальянском языке), который никак нельзя назвать докторской степенью. Это Postimees подтвердили и в Болонском университете.