Названы самые выгодные направления для путешествия на арендованном автомобиле

В своем последнем исследовании эксперты-страховщики сравнили расходы на аренду автомобиля и проживание в течение двух недель в различных странах мира, пишет turizm.ru. Оказалось, что самыми выгодными для путешествий на колесах являются Центральная и Восточная Европа. Здесь не только доступный и понятный прокат машин, но и есть что посмотреть: великолепные природные ландшафты и архитектура, например.

Дешевле всего путешествие на машине обходится в Латвии. Как отметили в Veygo by Admiral, страна представляет собой нетронутый парк с морем, озерами и лесами, ну и одним настоящим городом — Ригой. Стоимость двухнедельной поездки, включая аренду автомобиля и проживание в Латвии составляет 875 евро. Почти на 88 евро дороже обойдется дорожное путешествие по Литве. Эта страна также порадует автолюбителей красивой природой и удивит своей столицей. В Вильнюсе туристов ждет целая коллекция ярких домов в стиле барокко, привлекательные переулки и красочные церкви, россыпь оживленных пабов и баров, романтические рестораны.

Двухнедельная аренда автомобиля и проживание в Турции обойдется в среднем в 990 евро. Эта страна замыкает тройку лидеров среди выгодных направлений. Разнообразие ландшафтов от Эгейских оливковых рощ до степей на востоке создают отличную атмосферу для поездки на машине по Турции. Четвертое место досталось Польше, в которой стоимость приключений на колесах составляет 1125 евро. Внимания здесь заслуживает не только Варшава, но и Краков с Гданьском. Вдали от этих городов путешественникам открывается другая часть Польши с нетронутыми лесами, реками, озерами и холмами. Чуть дороже аренда авто в Словении. Здесь за две недели придется потратить уже 1155 евро. Эта страна замков и гор особенно порадует любителей отдыха на природе.