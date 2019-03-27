Центр Таллинна вне конкуренции на рынке съемного жилья

Больше всего предложений о найме жилья традиционно в центре Таллинна. В Кадриорге, Старом городе и Кесклинне в феврале предлагалось снять 823 квартиры, что составило более 40% всех столичных предложений о найме. В этих районах Таллинна всегда больше всего предложений, но и спрос практически не снижается.