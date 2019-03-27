Ср, 27.03.2019
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Центр Таллинна вне конкуренции на рынке съемного жилья

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Центр Таллинна.

ФОТО: ANDRES HAABU / PM/SCANPIX BALTICS

Желающие снять квартиру в Таллинне в феврале могли найти на портале недвижимости KV.EE 2011 предложений. По сравнению с февралем 2018 года количество предложений уменьшилось на шесть процентов, передает Kodustiil

Больше всего предложений о найме жилья традиционно в центре Таллинна. В Кадриорге, Старом городе и Кесклинне в феврале предлагалось снять 823 квартиры, что составило более 40% всех столичных предложений о найме. В этих районах Таллинна всегда больше всего предложений, но и спрос практически не снижается.

Неизменно популярным остается Каламая, административно относящийся к Пыхья-Таллинну. В феврале на портале  KV.EE  предлагалось взять внаем 257 квартир в Пыхья-Таллинне.

В спальных районах столицы, а именно в Хааберсти, Мустамяэ и Ласнамяэ в феврале предлагалось арендовать 624 квартиры, что составило 31% всех столичных предложений.

Новости на рынке недвижимости находятся на KV.EE.

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