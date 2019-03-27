Убийца полицейского возмущен: почему не дали баллотироваться в Рийгикогу?

В поданной в Республиканскую избирательную комиссию жалобе Кальда просил постановить, что выборы этого года были незаконными, поскольку находящиеся в заключении лица не могли баллотироваться и голосовать, и ходатайствовал о признании результатов выборов недействительными и об организации повторного голосования.

Кроме того, Кальда ходатайствовал, чтобы Республиканская избирательная комиссия признала недействительным ответ волостного секретаря Марьямаа, в котором волостной секретарь отказался вносить Кальда в избирательный список.

Республиканская избирательная комиссия оставила жалобу Кальда без рассмотрения, вследствие чего он обратился в государственный суд.

По оценке коллегии, Республиканская избирательная комиссия в своем решении верно пояснила, что, согласно Закону о выборах в Рийгикогу, действия, связанные с подсчетом избирателей, не являются действиями по организации выборов, поэтому решение этих споров невозможно в рамках производства о жалобе избирателя.

Как отметили в госсуде, у Кальда было право оспорить отказ от внесения его в избирательные списки в административном суде, однако Кальда этой возможностью не воспользовался.

Кроме того, у Кальда была возможность подать заявление об участии в выборах по списку партии или же в качестве беспартийного кандидата и при необходимости оспорить в госсуде решение Республиканской избирательной комиссии об отказе от регистрации, однако и этой возможностью правовой защиты Кальда не воспользовался.

Таким образом, решение Республиканской избирательной комиссии не нарушает прав Кальда баллотироваться в Рийгикогу и голосовать на выборах 2019 года, поэтому госсуд не удовлетворил его жалобу.

В 1996 году за убийство полицейского Кальда был вынесен смертный приговор, однако Таллиннский окружной суд, согласно изменениям Пенитенциарного кодекса, вступившим в силу в феврале 1997 года, заменил эту меру наказания пожизненным сроком.

Согласно обвинению, ночью 27 апреля 1996 года в перестрелке Кальда смертельно ранил преследовавшего его после квартирной кражи ласнамяэского комиссара полиции Марта Лаана.