Убийца полицейского возмущен: почему не дали баллотироваться в Рийгикогу?

В среду государственный суд не удовлетворил жалобу Ромео Кальда, пожизненно осужденного за убийство полицейского. Заключенный был недоволен тем, что ему не удалось баллотироваться и проголосовать на выборах в Рийгикогу.
В поданной в Республиканскую избирательную комиссию жалобе Кальда просил постановить, что выборы этого года были незаконными, поскольку находящиеся в заключении лица не могли баллотироваться и голосовать, и ходатайствовал о признании результатов выборов недействительными и об организации повторного голосования.
Кроме того, Кальда ходатайствовал, чтобы Республиканская избирательная комиссия признала недействительным ответ волостного секретаря Марьямаа, в котором волостной секретарь отказался вносить Кальда в избирательный список.
Республиканская избирательная комиссия оставила жалобу Кальда без рассмотрения, вследствие чего он обратился в государственный суд.
По оценке коллегии, Республиканская избирательная комиссия в своем решении верно пояснила, что, согласно Закону о выборах в Рийгикогу, действия, связанные с подсчетом избирателей, не являются действиями по организации выборов, поэтому решение этих споров невозможно в рамках производства о жалобе избирателя.
Как отметили в госсуде, у Кальда было право оспорить отказ от внесения его в избирательные списки в административном суде, однако Кальда этой возможностью не воспользовался.
Кроме того, у Кальда была возможность подать заявление об участии в выборах по списку партии или же в качестве беспартийного кандидата и при необходимости оспорить в госсуде решение Республиканской избирательной комиссии об отказе от регистрации, однако и этой возможностью правовой защиты Кальда не воспользовался.
Таким образом, решение Республиканской избирательной комиссии не нарушает прав Кальда баллотироваться в Рийгикогу и голосовать на выборах 2019 года, поэтому госсуд не удовлетворил его жалобу.
В 1996 году за убийство полицейского Кальда был вынесен смертный приговор, однако Таллиннский окружной суд, согласно изменениям Пенитенциарного кодекса, вступившим в силу в феврале 1997 года, заменил эту меру наказания пожизненным сроком.
Согласно обвинению, ночью 27 апреля 1996 года в перестрелке Кальда смертельно ранил преследовавшего его после квартирной кражи ласнамяэского комиссара полиции Марта Лаана.
Позже Кальда проходил по так называемому делу Мурруской тюрьмы, его признали виновным в подстрекательстве к убийству и в пытках и приговорили к восьми годам заключения, которые сочли покрытыми его пожизненным сроком.