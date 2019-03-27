Ср, 27.03.2019
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Моуринью рассматривает возможность работы вo Франции

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Former Manchester United's Portuguese coach Jose Mourinho speaks answers to journalists at the Baselworld watch and jewellery fair in Basel on March 22, 2019. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

ФОТО: SEBASTIEN BOZON / AFP

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «Лионе» или «Монако», передает L'Equipe.

56-летний португалец рассматривает возможность работы в «Лионе» или «Монако», сообщает sports.ru со ссылкой на свежий номер L’Équipe.

Тренер и его агент Жорже Мендеш не стали комментировать эту информацию, подчеркнув, что в обоих клубах есть тренеры — Брюно Женезьо и Леонарду Жардим.

Источник предполагает, что вариант с «Монако» менее вероятен в связи с тем, что у Моуринью и Жардима общий агент.

При этом президент «Лиона» Жан-Мишель Олас не вел переговоров с другими кандидатами на замену Женезьо. Но в 2010 году он говорил, что хотел пригласить Моуринью до назначения Клода Пюэля.

Ранее Моуринью посещал матчи лиги 1 и говорил, что мог бы поработать во французском чемпионате.

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