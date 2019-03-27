Моуринью рассматривает возможность работы вo Франции

56-летний португалец рассматривает возможность работы в «Лионе» или «Монако», сообщает sports.ru со ссылкой на свежий номер L’Équipe.

Тренер и его агент Жорже Мендеш не стали комментировать эту информацию, подчеркнув, что в обоих клубах есть тренеры — Брюно Женезьо и Леонарду Жардим.

Источник предполагает, что вариант с «Монако» менее вероятен в связи с тем, что у Моуринью и Жардима общий агент.

При этом президент «Лиона» Жан-Мишель Олас не вел переговоров с другими кандидатами на замену Женезьо. Но в 2010 году он говорил, что хотел пригласить Моуринью до назначения Клода Пюэля.