Когда-то в двух шикарных домах в югендстиле, расположенных на улице Калнциема в Риге, располагалось элитное жилье и коммерческие площади. В ноябре прошлого года они пережили пожар. Дома горели целых три дня, часть зданий позже была демонтирована, что навело на мысли об умышленном поджоге. Что произойдет дальше - покажет время и мотивация нынешних хозяев.

Уже многие годы после развала СССР два красивейших дома на улице Калнциема, на левом берегу Даугавы терпеливо ожидают своей участи. В свое время шестиэтажные дома создали легендарные латышские архитекторы - дом на Калнциема, 2B построен в 1913 году по проекту Эдгара Волдемара Эдуарда Фризендорфа, а здание на Калнциема, 2A - в 1912 году по проекту Яна Алксниса. На данный момент обоим домам присвоена классификация развалин категории "В": часть дома на Калнциема, 2В сгорела, а часть - демонтирована.

Оба здания имеют культурно-историческую ценность, и их можно рассматривать как архитектурные памятники, однако они не включены в список охраняемых культурных памятников страны. Это означает, что никаких препятствий для перестройки этих зданий нет.

ФОТО: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija"

Права на дома - из стороны в сторону

Дома можно сравнить с двумя сестрами: они построены в одно и тоже время в схожем стиле. В довоенное время здесь жили известные в латвийском обществе люди, а в советские времена располагались детская поликлиника и детская стоматологическая клиника.

Беды домов начались после начала денационализации.

В 90-ые года на дом по адресу Калнциема, 2A свои права заявила РПЦ, а у дома 2B и земли под ним оказалось пять владельцев-наследников, которые часть здания отдали Детской клинической университетской больнице.

Больница после смерти одной из наследниц в 2002 году продала недвижимость на аукционе Latio, где частичные права приобрело дочернее предприятие банка Parex, позже оно и у остальных владельцев выкупило оставшуюся недвижимость, а также приобрело дом на Калнциема, 2A.

Осенью 2006 года оба дома приобрело SIA “Trineons”, которое в 2010 году обанкротилось. Здания попали в руки банкротных управляющих, а позже они стали собственностью фирмы “Dekarta Property”, которая принадлежало россиянину Денису Киму. Вскоре здания попали в руки SIA “Kalnciema Rezidence”, которое пообещало вдохнуть в них вторую жизнь, но, как мы знаем, ничего подобного не произошло.

В 2018 году хозяева сменились в который раз, и на данный момент уже ставшие развалинами дома принадлежат эстонской компании “NC K2A”.

ФОТО: Jānis Škapars

Война с жильцами: выметайтесь!

Здание опустело сравнительно недавно - с 2011 года, когда владельцы недвижимости разными способами пытались избавиться от жильцов: отключили отопление, а затем и водоснабжение.

В СМИ попала информация за 2010 год: собственник проинформировал жильцов, что дом больше не обслуживается. Рижская дума искала новых владельцев, однако в апреле 2011 года ситуация стала вовсе критической - здесь пропала холодная вода. Жильцы пытались заключить индивидуальные договора с фирмой Rīgas ūdens, однако та до последнего отказывалась, вследствие чего целую неделю к дому пришлось доставлять питьевую воду в бочках. К счастью, вскоре подача воды была восстановлена.

Тем временем владельцы здания поняли, люди не съезжают, а значит их надо выкуривать из их же квартир: в итоге здесь не было воды и канализации, а в холодные месяцы отключили отопление.

Большей части здесь живущих пришлось покинуть свои квартиры, но на их место пришли бомжи, что стало головной болью для оставшихся. Вскоре дом покинул последний житель.

"Kalnciema rezidences" jūgendstila namu sākotnējā vīzija ФОТО: Publicitātes foto

Сгоревшая красота

Сейчас оба дома находятся в весьма плачевном состоянии. Присвоенная им категория свидетельствует: здания разрушаются и могут представлять опасность, к домам применена повышенная ставка налога на недвижимость.

В 2017-2018 годах самоуправление потребовало привести здания в порядок. Реакции не последовало. Не реагировали собственники и на штрафы.