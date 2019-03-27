Исследование: люди в Эстонии меняют место работы в среднем каждые три года

Срок работы у одного работодателя в Эстонии сократился до трех лет и четырех месяцев — к такому выводу пришли специалисты вербовочного агентства Brandem на основании проведенного ими анализа. По их данным, еще пять лет назад этот срок составлял в среднем четыре года и шесть месяцев.
Годовая текучесть персонала за последние пять лет выросла с 22 до 30,3 процента, отмечается в пресс-релизе.
Средний рабочий стаж сократился почти во всех сферах деятельности. Исключением остаются такие сферы, как информация и связь, финансовая и страховая деятельность — здесь срок работы на одном рабочем месте и в одном предприятии удерживается между пятью и шестью годами. Вырос средний рабочий стаж и в горнодобывающей промышленности.
«Текучесть персонала дорого обходится предприятиям. Например, расходы по замене ушедшего с предприятия специалиста высокого уровня или руководителя достигают размеров среднемесячной зарплаты на срок от шести месяцев до двух лет», - пояснил партнер Brandem Пааво Хейль.
По данным статистики, между текучестью кадров и ростом зарплаты существует сильная взаимосвязь. В тех сферах, где текучесть кадров растет быстрее, быстрее растет и зарплата.