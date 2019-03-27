Исследование: люди в Эстонии меняют место работы в среднем каждые три года

Срок работы у одного работодателя в Эстонии сократился до трех лет и четырех месяцев — к такому выводу пришли специалисты вербовочного агентства Brandem на основании проведенного ими анализа. По их данным, еще пять лет назад этот срок составлял в среднем четыре года и шесть месяцев.