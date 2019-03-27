Полиция предупреждает о мошенничестве при сделках из рук в руки

«Так поступали сообщения о мошенничествах, когда с продавцом расплачиваются фальшивыми денежными купюрами или когда продают товар, не соответствующий первоначальному описанию, - описывает она. В таких случаях мошенничества зачастую трудно установить личность совершивших преступление людей, как и нет гарантий, что товар или деньги удастся вернуть владельцу».

«Хотя число преступлений против имущества и краж снижается из года в год, кражи по-прежнему являются одним из самых распространенных видов преступлений, - отмечает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан. - По данным Министерства юстиции, в 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 7402 краж, что на 230 случаев меньше, по сравнению с 2017 годом. Из жилых помещений было совершено 755 краж, что на десять процентов меньше, чем в 2017 году. В 2018 году показатель зарегистрированных мошенничеств был самым низким за последние 16 лет. Но все равно сообщения о кражах и имущественных преступлениях в Департамент полиции и погранохраны поступают ежедневно».