Полиция предупреждает о мошенничестве при сделках из рук в руки

В последнее время полиция получает много сообщений о хищениях, когда преступник выхватывает продаваемую вещь или деньги и скрывается, и случаях мошенничества. Об этом на своей странице в Facebook пишет веб-констебль Яна Фролова.
«Так поступали сообщения о мошенничествах, когда с продавцом расплачиваются фальшивыми денежными купюрами или когда продают товар, не соответствующий первоначальному описанию, - описывает она. В таких случаях мошенничества зачастую трудно установить личность совершивших преступление людей, как и нет гарантий, что товар или деньги удастся вернуть владельцу».
Если вы совершаете сделку купли-продажи из рук в руки, Яна Фролова рекомендует следовать следующим правилам:
- почитайте в интернете отзывы о другой стороне;
- при совершении сделки выбирайте такое место для встречи, где рядом есть камеры наблюдения;
- сохраняйте всю электронную переписку;
- сохраняй все данные партнера по сделке, номера телефонов, номера машин.
«Хотя число преступлений против имущества и краж снижается из года в год, кражи по-прежнему являются одним из самых распространенных видов преступлений, - отмечает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан. - По данным Министерства юстиции, в 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 7402 краж, что на 230 случаев меньше, по сравнению с 2017 годом. Из жилых помещений было совершено 755 краж, что на десять процентов меньше, чем в 2017 году. В 2018 году показатель зарегистрированных мошенничеств был самым низким за последние 16 лет. Но все равно сообщения о кражах и имущественных преступлениях в Департамент полиции и погранохраны поступают ежедневно».
Корпан добавила, что, например, 25 марта было зарегистрировано 41 сообщение о преступлениях против имущества, вчера, 26, марта - 47 сообщений.