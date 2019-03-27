МОК восстановил в правах тяжелую атлетику

Из-за многочисленных допинг-скандалов тяжелая атлетика была включена в программу Игр-2024 только условно.

Сейчас МОК принял решение, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выполнила все требования для соответствия своего вида спорта олимпийским ценностям.