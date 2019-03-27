Ср, 27.03.2019
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МОК восстановил в правах тяжелую атлетику

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Штанга. Иллюстративное фото.

ФОТО: Risto Mets

Международный олимпийский комитет (МОК) вернул тяжелой атлетике полноценный статус включения в программу летней Олимпиады в Париже 2024 года.

Из-за многочисленных допинг-скандалов тяжелая атлетика была включена в программу Игр-2024 только условно.

Сейчас МОК принял решение, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выполнила все требования для соответствия своего вида спорта олимпийским ценностям.

IWF усилила антидопинговую программу, изменила систему квалификации спортсменов на Игры-2020 в Токио (урезав квоты для стран с большим количеством допинг-случаев), наказала виновных и ввела инновационные методы определения запрещенных веществ в допинг-пробах спортсменов.

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