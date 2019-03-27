МОК восстановил в правах тяжелую атлетику

Из-за многочисленных допинг-скандалов тяжелая атлетика была включена в программу Игр-2024 только условно.
Сейчас МОК принял решение, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выполнила все требования для соответствия своего вида спорта олимпийским ценностям.
IWF усилила антидопинговую программу, изменила систему квалификации спортсменов на Игры-2020 в Токио (урезав квоты для стран с большим количеством допинг-случаев), наказала виновных и ввела инновационные методы определения запрещенных веществ в допинг-пробах спортсменов.